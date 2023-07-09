На оккупированных территориях детям пообещали деньги за российский паспорт – ЦНС

Украинским детям, вынужденно находящимся в российской оккупации обещают деньги за паспорт РФ. У преступного "руководства" проблемы с планом по паспортизации населения на захваченных территориях.

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Об этом сообщает Центр национального сопротивления. За получение паспортов России 14-летними подростками, враг обещает их родителям выплаты материнского капитала.

"Таким образом, враг надеется выполнить план по паспортизации региона", – сказано в сообщении.

Но и это еще не все. Отмечается, что также оккупанты похищают людей, а затем подвергают их пыткам. Причина – отказ от российского паспорта.

По данным ЦНС, такие случаи зафиксированы в Энергодаре Запорожской области.

Также известно, что российские захватчики продолжают издеваться над жителями временно оккупированных территорий после подрыва Каховской ГЭС. Враг заставляет людей из подтопленных населенных пунктов писать заявления на получение российских паспортов, чтобы они могли претендовать на помощь.

Как сообщал OBOZREVATEL, в оккупированном Мариуполе захватчики отправляют в армию мужчин, получающих российские паспорта. Мирных жителей захваченного города готовятся бросить на фронт "защищать русский мир".