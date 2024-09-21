На полное разминирование Украины традиционными методами может понадобиться сто лет – ООН

В Организации Объединенных наций подсчитали, что для полной очистки территории Украины от мин и других взрывоопасных предметов может потребоваться не менее ста лет. Это при разминировании украинской земли традиционными методами.

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Об этом сказала помощница Генерального секретаря ООН и директор Кризисного бюро ПРООН Шоко Нода агентству "Интерфакс-Украина ". В то же время, если использовать новейшие технологии, то это время можно сократить до нескольких лет.

"При условии постоянных усилий и усовершенствования технологий значительного прогресса можно достичь за несколько лет, но с помощью традиционных методов разминирования может потребоваться сотня лет, чтобы полностью очистить и сертифицировать все пострадавшие регионы как безопасные, особенно учитывая непрерывный характер конфликта и загрязнения", – сказала представитель ООН.

Организация при сотрудничестве с партнерами и властями Украины изучает использование беспилотных систем, технических служебных собак и других инновационных технологий в гуманитарном разминировании, сказала Шоко Нода.

По ее словам, недавние испытания инновационных методов обнаружения мин показали обнадеживающие перспективы в методах обнаружения взрывоопасных предметов.

Ранее исследование Минэкономики и Tony Blair Institute показало, что Украина ежегодно теряет $11,2 млрд из-за минного загрязнения. Это снижает экспорт на $8,9 млрд и оказывает серьезное влияние на экономику, особенно аграрный сектор. Для полного разминирования страны требуется около $34,6 млрд, что позволит вернуть к производительному использованию значительную часть территорий.

Как сообщал OBOZ.UA, в СБУ заявили, что войска РФ массово применяют противопехотные мины против гражданского населения Украины. С начала полномасштабного вторжения из-за вражеских взрывных устройств пострадали более тысячи мирных жителей, из которых 297 – погибли.

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