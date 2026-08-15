На радарах выглядит как птичка: в ВСУ испытали систему многоуровневой защиты дронов-бомберов. Фото

Вооруженные силы Украины провели комплексные испытания систем многоуровневой защиты многоразовых ударных БПЛА типа "бомбер" от российских дронов-перехватчиков. Технологии испытали на шести украинских беспилотных платформах, проверив возможности снижения заметности, обнаружения угроз, предупреждения экипажа, радиоэлектронного противодействия и физического уничтожения вражеских дронов.

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Об этом начальник отдела Центрального управления инновационной деятельности ВСУ полковник Владислав Волошин рассказал "Укринформу ".

Как будут защищаться крупные украинские дроны

По словам Волошина, главным результатом испытаний стало подтверждение возможности создания многоуровневой системы защиты для многоразовых ударных БПЛА.

Она предусматривает несколько последовательных уровней: сначала снижение заметности самого дрона, затем обнаружение опасности, предупреждение экипажа, радиоэлектронное противодействие и, в случае непосредственной угрозы, физическое уничтожение дрона-перехватчика.

"Главный результат испытаний – подтверждена возможность построения многоуровневой защиты многоразового БПЛА: снижение заметности, обнаружение угрозы, предупреждение экипажа, радиоэлектронное противодействие и физическая защита платформы", – отметил Волошин.

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Бомбардировщик выглядит на радарах как птичка

Отдельным направлением испытаний стало снижение заметности крупных беспилотников.

На платформы устанавливали комплекты мультиспектрального камуфляжа, после чего оценивали, насколько изменяется их заметность в различных спектральных диапазонах.

По словам Волошина, результаты оказались существенными.

"Полученные результаты показали, что БПЛА выглядит на радарах как птичка на расстоянии менее километра, почти незаметен в тепловизоре, а с воздуха становится вообще невидимым", — рассказал он.

Таким образом, один из уровней защиты заключается в том, чтобы затруднить противнику именно обнаружение украинского бомбардировщика и его сопровождение.

Радиоэлектронная борьба против дронов-перехватчиков

В ходе испытаний также тестировались бортовые системы радиоэлектронной разведки и борьбы.

Они предназначены для обнаружения вражеских БПЛА-перехватчиков, определения каналов их управления и передачи данных, а также для последующего противодействия.

По словам Волошина, проверенные системы могут обнаруживать и эффективно подавлять дроны-перехватчики на расстоянии более 1 км.

Испытания проводились в широком диапазоне частот – от 1 до 6000 МГц – и при различных сценариях атаки.

Системы активной обороны

Еще одним уровнем защиты стали системы активной обороны. Они предназначены для автоматического обнаружения БПЛА, приближающегося к украинской платформе, и его физической нейтрализации.

В ходе испытаний военные на практике проверяли различные способы воздействия на вражеские дроны, в частности с использованием сетки.

Такие системы способны обнаруживать угрозу на расстоянии более 20 метров и обезвреживать её как выстрелом, так и с помощью сетки.

Кроме того, военные отработали перехват FPV-дрона другим FPV-дроном, оснащенным сеткометом.

Системы планируется масштабировать

Комплексные испытания провели на шести ведущих украинских беспилотных платформах в различных конфигурациях.

В настоящее время ведется работа по переоборудованию парка многоразовых БПЛА и дальнейшему развитию многоуровневой системы защиты.

Как сообщал OBOZ.UA, в Украине начались боевые испытания первых реактивных дронов-перехватчиков, предназначенных для уничтожения реактивных "Шахедов". Новый аппарат способен развивать высокую скорость благодаря реактивному двигателю.

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