На сайте президента появилась петиция о демобилизации военных

Президента Зеленского просят разрешить демобилизацию военных, отслуживших 18 месяцев с момента мобилизации. На сайте президента появилась петиция, где обращаются к президенту с просьбой содействовать скорейшему рассмотрению законопроекта 9142, который именно предусматривает демобилизацию.

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Автор законопроекта – народный депутат Алексей Гончаренко.

"Наши ВСУ – основа независимости и мира. Каждый солдат является самой главной нашей ценностью. И проблема демобилизации критическая, в обществе по этому поводу большое социальное напряжение. Это проблема о которой уже больше нельзя молчать, а нужно решать. Когда дело касается военных, время - наш самый большой враг. Потому что сейчас у нас его нет", - отмечает Гончаренко.

Законопроект (9142) предусматривает демобилизацию для военных через полтора года после мобилизации, если у них есть желания. Также этим документом предусматривается отсрочка от призыва на пять лет для демобилизованных и отслуживших максимальный срок службы. Сейчас законопроект находится на рассмотрении в Комитете по безопасности, обороне и разведке.