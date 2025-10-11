'На самом деле, сейчас происходит украинское контрнаступление': экс-директор ЦРУ призвал не преувеличивать успехи России на Донбассе

Генерал США в отставке и экс-глава ЦРУ Дэвид Петреус заявил, что ситуацию на фронте следует оценивать трезво. По его словам, российские войска не достигли переломного успеха, зато украинские силы продолжают контрнаступательные действия, освобождая новые территории.

В интервью немецкому изданию WELT Петреус отметил, что украинская армия за последние недели отвоевала около 200 квадратных километров. В то же время Россия заплатила за свои продвижения огромную цену – более миллиона убитых и раненых военных.

"Как человек, который, будучи генералом, который служил в пяти боевых командировках, писал письма с соболезнованиями матерям и отцам Америки, я не могу понять эту цифру", – сказал генерал.

Потери, которые трудно представить

Петреус отметил, что продвижение российских войск под Покровском нельзя назвать прорывом. По его словам, постепенные достижения РФ не имеют стратегического значения.

"Да, Россия достигла постепенных успехов. Но они не имеют значения и стоят действительно катастрофически", – подчеркнул он.

Генерал также отметил, что в военном смысле такие потери деморализуют даже самую многочисленную армию. По его мнению, Россия истощается и человечески, и технически.

Наступление продолжается, несмотря на погоду

Бывший директор ЦРУ отметил, что российское летнее наступление не достигло ожидаемых результатов. Несмотря на то, что боевые действия продолжаются, погодные условия пока не мешают ни наступлению, ни обороне.

"Я был в Украине три недели назад – и там было еще достаточно приятно", – рассказал он.

Впрочем, Петреус не исключает, что ситуация может измениться.

"На данный момент, похоже, они не достигнут прорыва, на который надеялись. Но я стучу по дереву, когда говорю это", – добавил он, намекая, что на войне все может измениться в любой момент.

