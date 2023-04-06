''На случайность не похоже'': в оккупированном Мариуполе заметили строительную технику из Беларуси. Фото

Во временно оккупированном Россией Мариуполе впервые была замечена техника с белорусскими номерами. Пока непонятно, как она там оказалась и с какой целью, однако это не может быть случайность.

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Такое мнение высказал в Telegram советник украинского мэра Мариуполя Петр Андрющенко, опубликовав фотодоказательство. По его словам, техника с номерами соседней страны – строительная.

"На случайность не похоже. Возможно, таким образом (российский диктатор Владимир. - ред.) Путин рассчитывается с (самопровозглашенным президентом Беларуси Александром. - ред.) Лукашенко. Будем смотреть дальше. Но тенденция интересная сама по себе", – отметил Андрющенко.

Напомним, кроме того, ранее сообщалось, что у военных путинской армии начались большие проблемы с логистикой. Враг не имеет возможности растянуть фронт, потому что не сможет обеспечивать оккупантов, а из-за атак украинских защитников войска РФ вынуждены вывозить технику из временно оккупированного Мариуполя.

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