На Сумщине судят мужчину за изготовление оружия для защиты от оккупантов: дело взял на контроль омбудсмен. Фото и видео

В Сумской области судят жителя поселка Каменка Виталия Куколя за изготовление и хранение оружия. Мужчина не признает свою вину и утверждает, что изготовил оружие для защиты поселка в начале полномасштабного вторжения России.

Видео дня

Об этом говорится в материале издания "Суспільне". Также на инцидент отреагировал Уполномоченный Верховной Рады по правам человека Дмитрий Лубинец на своем канале в Telegram.

Омбудсмен подчеркнул, что взял это дело под личный контроль и будет принимать "все надлежащие меры по защите прав человека, ведь здравый смысл и справедливость должны победить".

Как сообщили журналисты, во время судебного заседания 27 июня судья отметил, что Куколь изготовил одноствольный дульнозарядный пистолет с фитильным зажиганием из фрагмента металлической трубки и собственноручно изготовленной деревянной рукоятки. Кроме того, он собственноручно сделал одноствольное дульнозарядное ружье с капсульным механизмом зажигания.

Осенью 2023 года Виталий рассказывал "Суспільному" о том, как с односельчанами в начале вторжения России готовились защищать от оккупантов Каменку. Тогда он показал собственноручно сделанное для этого оружие, однако отметил, что не пользовался им и хотел после войны передать в музей.

Также журналисты писали, что Виталий собственноручно изготовил взрывчатку и заминировал путь между оккупированным в то время Тростянцом и Каменкой, помогал выводить людей из оккупации и сотрудничал с 93-й бригадой "Холодный яр".

"Следующее судебное заседание назначили на 22 августа. Тогда должны изучать письменные доказательства. Виталию Куколю инкриминируют статью "Незаконное обращение с оружием". Если вину мужчину докажут, ему грозит от трех до семи лет лишения свободы", – пишет издание.

Как сообщал OBOZ.UA, в Одесской области будут судить судью одного из райсудов, разоблаченного на взяточничестве. Если его признают виновным, ему грозит до 8 лет лишения свободы.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и в Viber. Не ведитесь на фейки!