'На своих плечах держат оборону': Зеленский поздравил воинов Сухопутных войск с их праздником. Видео

В Украине 12 декабря отмечают профессиональный праздник воины Сухопутных войск ВСУ. Это наиболее многочисленный элемент нашей армии, бойцы которого на своих плечах удерживают оборону страны и проходят тяжелые бои.

Видео дня

Об этом сказал президент Владимир Зеленский в видео, которым поздравил военнослужащих. Ролик опубликован в его официальных соцсетях.

"Спасибо за то, что защищаете, рискуете и не останавливаетесь. С Днем Сухопутных войск Украины. Слава нашим защитникам и защитницам!" – говорится в сообщении.

На кадрах показаны тяжелые будни защитников из рядов Сухопутных войск ВСУ, сегодня защищающих страну в боях против российского агрессора.

Это механизированные, мотопехотные, танковые, ракетные и инженерные войска, артиллерия, армейская авиация, противовоздушная оборона и пехотинцы, устойчивость которых решает почти все.

"Гордимся каждым нашим воином. Помним всех павших Героев. У каждого украинца есть родственник, друг или знакомый, кто отдал свою жизнь на поле боя ради жизни всего нашего украинского народа. Делаем все для уничтожения оккупанта и гарантирования для Украины реального мира. Слава Украине!" – отметил комментатор видео.

Как сообщал OBOZ.UA, 6 декабря президент Владимир Зеленский поздравил всех украинских воинов с Днем ВСУ. Он подчеркнул героизм защитников и отметил бойцов государственными наградами.

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