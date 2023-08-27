На Таврическом направлении ВСУ уничтожили 32 единицы военной техники и 11 складов с боеприпасами врага

Силы обороны Украины продолжаются продвигаться на Таврическом направлении фронта и наносить оккупационным войскам России большие потери. На протяжении суток, украинские военные уничтожили 32 единицы военной техники врага.

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Об этом на своем канале в Telegram сообщил командующий оперативно-стратегической группировкой войск "Таврия" бригадный генерал Александр Тарнавский в воскресенье, 27 августа. Он отметил, что артиллерийские подразделения Вооруженных сил нашей страны в течение суток выполнили 1268 огневых задач.

За последние сутки потери вражеской армии России составили 305 человек – украинские воины ликвидировали 78 оккупантов, а 210 военных РФ получили ранения. Кроме того, Силы обороны взяли в плен 17 российских захватчиков.

Также у врага было отминусовано 11 складов боеприпасов.

Среди уничтоженной военной техники противника:

– два танка;

– 8 боевых бронированных машин;

– 5 артиллерийских систем и минометов;

– две РСЗО;

– один противотанковый ракетный комплекс;

– 4 БпЛА;

– 10 единиц автомобильной техники.

Как сообщал OBOZREVATEL, украинские воины поразили вражеский командный пункт. После прилета он сгорел дотла. Это стало следствием эффективной работы украинских РСЗО на юге Украины.