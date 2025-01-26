На войне погиб 40-летний кинорежиссер Станислав Притула. Фото

Защищая Украину, погиб кинорежиссер и воин Станислав Притула из Киева. Экс-начальник управления госрегулирования и реализации кинопроектов Государственного агентства Украины по вопросам кино встал в ряды войска с первых дней полномасштабной войны.

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Ему навеки осталось 40 лет. О потере сообщили его родные и знакомые в соцсети Facebook.

"Я принесла вам боль. Стас погиб. Простите – те, кто знал его и любил. Каждый день этой войны – и в 2014, и три бесконечных последних года, – я вынимала из груди свое сердце и крепко сжимала его в ладони: "Держись. Мы выстоим. Он уцелеет. Все будет хорошо". Сейчас у меня в руке пепел и страшная пустота внутри… Прощай, любимый. Жду тебя в будущем. Там мы снова будем счастливы", – написала жена воина Лариса Титаренко.

Она подчеркнула, что Станислав имел силу держать правильный, честный выбор, который двигал ту часть Вселенной, где он жил, до света.

Станислав Притула, 30.04.1984 г. р., родился и проживал в Киеве. Окончил школу №149 и Киевский национальный лингвистический университет. Работал в Госкино, затем – начальником отдела кино в компании FAMILY Production.

Детали о его военной службе неизвестны. Несколько дней с ним не было связи, а накануне родным известили, что защитник погиб 22 января 2025 года.

"Воин, кинопродюсер, незаурядный и неравнодушный человек, погиб. В который раз мы потеряли одного из тех, с кем связывали будущее страны, того, кто не боялся брать на себя ответственность и именно поэтому с первых дней с начала полномасштабного вторжения он был на войне, на переднем крае", – написала глава Украинской гильдии режиссеров Жанна Максименко-Довгич.

Она отметила, что это большая потеря для Украины, украинского кино и для тех, кто работали со Станиславом, кто с ним совместно боролись за справедливость.

"Искренние соболезнования жене Ларисе. Вечная память и Честь воину. Украинцу, положившему жизнь за независимость страны", – добавила знакомая защитника.

Как сообщал OBOZ.UA, с полномасштабной войной в Украине жажда справедливости и ощущения долга не прошли мимо известных актеров театра и кино. В 2024 году на фронте погибли пять украинских артистов, оставшихся в памяти Героями.

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