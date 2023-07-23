На Запорожье 19-летняя украинка сломала флагшток с флагом оккупантов: ей грозит год тюрьмы

На оккупированной части Запорожской области молодая девушка сломала установленный оккупантами флагшток на одном из админзданий и разорвала вражеский флаг. На нее донесли односельчане, девушку захватчики задержали.

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В отношении 19-летней украинки они уже открыли уголовное дело, ее могут бросить за решетку в год. Об этом сообщил мэр Мелитополя Иван Федоров.

"Наши люди в оккупации продолжают демонстрировать, как на самом деле относятся к "асвабадителям". Очередное "большое преступление" для россиян совершила 19-летняя девушка в селе Мироновка (Приазовский район). Она сломала флагшток на одном из административных зданий и разорвала вражеский флаг", – рассказал городской голова Мелитополя о поступке бесстрашной украинки.

Впрочем, среди ее односельчан нашлись и коллаборанты, выдавшие девушку оккупантам.

"Сейчас против нее оккупанты уже открыли уголовное дело. Ей грозит до года тюрьмы. Очередное судилище против украинцев только за то, что презирают врага и символы страны-агрессора. Ждем деоккупацию – необходимо как можно быстрее освободить наших людей!" – написал Федоров.

Напомним, ранее стало известно о новых проявлениях устроенной россиянами принудительной паспортизации оказавшихся в оккупации людей. Так, на Запорожье оккупанты не выдают инсулин без гражданства РФ. Также граждан Украины лишили права получения гормона щитовидной железы и лекарств, которые должны выдавать немедленно и бесплатно.