На Запорожской АЭС начали восстанавливать электроснабжение – МАГАТЭ

Процесс восстановления внешнего электроснабжения Запорожской атомной электростанции начался после серии интенсивных переговоров между Украиной, российской стороной и Международным агентством по атомной энергии.

Об этом сообщил генеральный директор МАГАТЭ Рафаэль Мариано Гросси, который на протяжении последних недель координировал контакты между сторонами, чтобы обеспечить возвращение питания на станцию.

По словам Гросси, восстановление питания будет происходить через линии электропередач Днепровская (750 кВ) и Ферросплавная-1 (330 кВ), расположенные по разные стороны линии фронта вблизи ЗАЭС. Он отметил, что обе стороны продемонстрировали конструктивный подход для достижения общей цели – безопасности ядерного объекта.

Безопасность и риски

ЗАЭС потеряла подключение к энергосети 23 сентября, когда была повреждена последняя линия 750 кВ. Это уже десятый подобный случай с начала полномасштабной войны. В результате крупнейшая в Европе атомная станция более двух недель работала на аварийных дизель-генераторах, которые обеспечивали охлаждение шести реакторов и бассейнов отработанного топлива.

Сейчас на площадке действуют семь генераторов, еще тринадцать находятся в режиме ожидания. Команда МАГАТЭ, постоянно находящаяся на станции, сообщает: температура охлаждающей жидкости в реакторах и бассейнах не растет, что свидетельствует о стабильной работе систем охлаждения.

Обстрелы и контроль ситуации

Эксперты агентства отмечают, что вокруг ЗАЭС продолжают фиксироваться взрывы и другая военная активность. Во вторник вечером представители миссии услышали пять взрывов неподалеку от станции – от ударной волны даже задрожали окна в здании, где они находились.

Подобные сообщения поступают и с других ядерных объектов Украины. На Хмельницкой АЭС 4 октября зафиксировали полет 16 беспилотников, ближайший из которых пролетел в 5,5 км от станции. На следующий день три дрона заметили возле Южно-Украинской АЭС. В Чернобыле же до сих пор нет доступа к линии 330 кВ, поврежденной из-за ударов по подстанции неподалеку Славутича.

Международная поддержка

В рамках программы помощи по ядерной безопасности МАГАТЭ на этой неделе передало Хмельницкой АЭС новое оборудование – дозиметры, закупленные на средства Чехии и Японии. Это уже 159-я партия технической помощи для украинских станций с начала войны. Общая стоимость переданного оборудования превысила 20 миллионов евро.

Ранее OBOZ.UA рассказывал, что Россия устроила провокацию с обесточиванием оккупированной Запорожской атомной электростанции (ЗАЭС), поскольку пытается переподключить ее к собственной энергосистеме. Такой сценарий является угрожающим, потому что у оккупантов в "Росатоме" нет специалистов, которые могли бы эффективно управлять станцией, модернизированной уже в независимой Украине.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и в Viber. Не ведитесь на фейки!