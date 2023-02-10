На жен и матерей погибших и пропавших защитников Украины устроили циничную ''охоту'': детали схемы

В последнее время участились случаи циничного мошенничества, когда жертвами становятся семьи украинских воинов. Преступники пытаются заработать на их горе – зная, что ради любимого человек готов на все. Этим и пользуются аферисты, издеваясь над женами и матерями наших защитников.

Видео дня

О методах "развода" читайте в материале OBOZREVATEL.

"Бизнес" на войне

Ожесточенные бои за Соледар и Бахмут привели не только к большим потерям среди российских оккупантов – к сожалению, гибнут и попадают в плен также наши воины. И если для их родственников это огромное горе, то для аферистов – просто находка. Они тщательно мониторят социальные сети в поисках постов с фото и полными данными пропавших или погибших украинских военнослужащих.

Бывает, что во время боя или обстрела нет возможности забрать тело воина – в первую очередь надо спасать раненых. А если оккупанты заняли ту территорию, то можно рассчитывать получить тело только во время обмена – на это может уйти месяц, а то и больше. И преступники это прекрасно понимают.

Как рассказали OBOZREVATEL в одной из бригад ВСУ, сразу несколько семей пропавших без вести военнослужащих столкнулись с попытками аферистов "развести" их на деньги.

"Преступники под видом волонтера, местного жителя или же какого-то "официального лица" связывались с мамой или женой военного – непосредственно с женщинами, так как обычно именно они размещают в соцсетях информацию о розыске близкого человека. Судя по всему, перед этим преступники собрали максимум информации о пропавшем воине, его сослуживцах, а также где именно воевало его подразделение. И тогда уже предлагали за деньги "решить вопрос", – объяснили военные.

Иногда родственникам пропавших без вести воинов говорили, что те живы и находятся в плену, иногда заявляли, что знают, где находится тело и могут помочь вернуть. Одна семья перевела им 5 тыс. долларов (все сбережения): после этого аферисты исчезли.

С попыткой мошенников заработать на человеческом горе столкнулась и семья военнослужащего из Хмельницкого. 39-летний Олег М. пропал под Соледаром сразу после Нового года.

"В бригаде сказали, что мой брат погиб в бою, но тело забрать не удалось. Я не хотела верить в самое страшное, к тому же в военкомате выдали справку, что Олег пропал без вести. Я сходила с ума, раскидала посты по всем группам и каналам... А потом со мной связался человек, который утверждал, что мой брат в плену и можно передать ему посылку, но за деньги. Знаете, в тот момент я была готова на все и, наверное, заплатила бы, но буквально через час после этого со мной связались из полиции и сказали, что надо опознать тело по фото. Это оказался точно мой брат", – поделилась Ирина.

Тело военнослужащего вместе с другими павшими воинами действительно удалось вернуть – конечно же, официальным путем. Передача тел состоялась в соответствии с нормами Женевской конвенции и соблюдением международного гуманитарного права.

Как остановить преступников

О попытках аферистов нажиться не понаслышке знают и в Офисе уполномоченного по пропавшим без вести и предупреждают: никаких средств за возвращение тел или за обмен пленными государство с семей не берет.

"Возвращением тел и обменами военнопленных занимаются соответствующие государственные структуры. Аферисты, которые прикрываются волонтерской деятельностью и требуют деньги за обмен или передачу тел, должны быть наказаны в соответствии с действующим законодательством!" – говорит уполномоченный по пропавшим без вести Олег Котенко.

Офис призывает ни в коем случае не перечислять деньги наживающимся на чужом горе аферистам. А если кто-то предлагает родственникам воина вернуть его за "вознаграждение", то нужно срочно обратиться в правоохранительные органы – другого пути остановить преступников просто нет.

Собеседники OBOZREVATEL в полиции рекомендуют родственникам воинов также не оставлять в сети лишней информации и о себе, и о близком человеке. "Преступники сыплют подробностями, деталями и таким образом могут войти в доверие. Очень важно не дать им возможности узнать больше, чем нужно", – поделился оперативник.

По его словам, не стоит публиковать и свой номер телефона. Хотя преступники сейчас чаще связываются через интернет, но во время отключений электричества стали чаще звонить по мобильной связи. Причем преимущественно ночью, когда мама или жена воина сонные и им трудно собраться с мыслями.

Потому важно не дать себя сделать жертвой психологического террора. Но самое главное, что нужно знать, – ни одного "обмена" за деньги не произошло.

Напоминаем, работает горячая линия по вопросам пропавших без вести: 0 800 339 247. Также сообщить о пропавших можно лично уполномоченному по телефону: (099) 792-01-26. В выходные можно отправлять сообщения в Viber и Telegram по номеру: (095) 896-04-21.