На Житомирщине столкнулись два грузовика, один из водителей погиб. Фото

В Житомирской области утром четверга, 6 июня, столкнулись два грузовика. В результате аварии погиб один из водителей транспортных средств.

Об этом сообщили в Нацполиции. Авария 5:55 на автодороге М-21 Выступовичи - Житомир - Могилев-Подольский (объездная Бердичева).

По предварительной информации, автомобиль "DAF", под управлением 58-летнего киевлянина, выехал на встречную полосу и столкнулся с грузовиком "MAN", который вел 45-летний житель Донецкой области. В результате столкновения водитель "DAF" погиб на месте от полученных травм.

Событие предварительно квалифицировано по ч. 2 ст. 286 УК Украины (Нарушение правил безопасности дорожного движения). Продолжается расследование по выяснению всех обстоятельств ДТП.

В настоящее время на месте работают следственно-оперативная группа и патрульная полиция. Движение транспорта организовано через Бердичев.

"Внимание! На участке автодороги было перекрыто движение, поэтому транспортные средства направляются для проезда через г. Бердичев. Уважаемые водители, учитывайте это обстоятельство при планировании маршрута движения. Соблюдайте безопасную дистанцию и скорость, будьте осторожны!" – призывали в полиции.

Напомним, в Винницкой области перевернусь микроавтобус с 17 детьми, возвращавшимися с экскурсии. В результате аварии один несовершеннолетний был доставлен в больницу, другие, после оказания помощи, были отпущены домой.

Как сообщал OBOZ.UA, в Оболонском районе Киева в субботу, 1 июня, на пересечении улиц Гаванской и Набережно-Рыбальской столкнулись две легковушки. В результате ДТП движение транспорта в сторону Подола было несколько осложнено несколько часов.

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