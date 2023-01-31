Наблюдаем ощутимый дефицит: в Воздушных силах объяснили уменьшение атак 'шахедами'

В последнее время страна-агрессор Россия гораздо реже атакует Украину с помощью иранских дронов-камикадзе "Shahed", которые в РФ переименовали в "Герань". Причина этого, вероятно, заключается в том, что оккупанты испытывают дефицит этих БПЛА.

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Об этом в эфире национального телемарафона сказал спикер командования Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат. Он напомнил, что войска РФ активно начали наносить удары по Украине с помощью "шахедов" с началом массированных обстрелов осенью.

Тогда враг запускал дроны-камикадзе едва ли не каждую ночь. Сейчас же частота применения БПЛА "Shahed" и их количества раз за разом уменьшается.

Игнат рассказал, что в новогоднюю ночь РФ запустила на территорию Украины 45 дронов, в ночь на 2 января – 39, а в ночь на 26 января – 24.

В Воздушных силах считают, что это может быть связано с нехваткой у врага дронов, а также с тем, что украинские военные научились их сбивать. Этому способствует и вооружение от западных партнеров, которое помогает уничтожать БПЛА.

Как сообщал OBOZREVATEL, Силы противовоздушной обороны Украины уничтожили все 24 дрона-камикадзе, которыми войска РФ атаковали страну ночью 26 января. Речь идет о БПЛА иранского производства Shahed-136 и Shahed-131.

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