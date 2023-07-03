Начали 'зачищать следы'? Во Владивостоке сняли флаги ЧВК 'Вагнер' с могил ликвидированных в Украине окупантов. Видео

После бунта ЧВК "Вагнер" во главе с их лидером Евгением Пригожиным в России запустили кампанию по дискредитации "вагнеровцев". Так, недавно на кладбище во Владивостоке неизвестные сняли с могил ликвидированных оккупантов флаги "Вагнера".

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Об этом сообщают в российских Telegram-каналах. Интересно, что после этого очевидцы также заметили, что впоследствии на могилах срезали и флаги России.

Таким образом, после вооруженного восстания власти в России начали борьбу даже с погибшими "вагнеровцами", зачищая их следы на кладбищах, чтобы россияне не ассоциировали наемников с "героизмом".

Кроме того, на российском телевидении пропагандисты начали рассказывать о том, что наемники "Вагнера" были неэффективны на поле боя по сравнению с воинами российской армии.

Напомним, что ЧВК "Вагнер" остановила вербовку новых наемников в России. Это объяснили переездом в Беларусь и прекращением участия в войне против Украины.

Как сообщал ранее OBOZREVATEL, в РФ пропагандисты, судя по всему, начали кампанию по дискредитации ЧВК "Вагнер" после "похода на Москву". Так, кремлевский "Первый канал" выпустил сюжет, в котором эффективность "вагнеровцев" назвали "мифом" и одновременно расхвалили регулярную армию РФ.