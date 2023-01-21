Начался решающий момент войны. Все зависит от того, устоит ли Украина
Закончился триста тридцать первый день войны. Похоже, что ожидаемое российское наступление начинается. Во всяком случае, появился новый участок активных боевых действий – Запорожское направление.
Россияне начали наступление в направлении Орехово и Гуляйполя. Пока ничего страшного не случилось и ВСУ удаётся их сдерживать. Но, тем не менее, какое-то продвижение там есть.
Вокруг Бахмута идёт страшный, непрерывный бой и обе стороны несут большие потери. Также россияне активизировались в районе Авдеевки и в других местах в районе Донецка.
В любом случае можно констатировать, что агрессор активизировался, вне зависимости от того, началось ли "то самое" наступление, которого все ждут или это что-то другое.
Раммштайн-8 закончился двусмысленно. С одной стороны совершенно очевиден резкий рост объёмов и качества поставляемого Украине оружия, а с другой – того решения, которого все ждали: разрешения от Германии на поставку в Украину танков Leopard-2, так и не случилось.
Возможно, пиар эффект от этого Рамштайна оказался смазан потому, что во-первых, многие решения, которые там были приняты, были анонсированы заранее и не стали приятным сюрпризом для всех, кто желает победы Украине, а во-вторых, потому, что в массовом сознании поставки в Украину Leopard-2 стали Idee fix.
Мне кажется, что некое "разочарование" от результатов этого Раммштайна не вполне справедливо. Действительно, за последние пару недель нас перекормили новостями о все новых и новых решениях западных партнёров. Это и новые системы ПВО, и бронетранспортёры, и БМП, новые поставки РСЗО (одних новых HIMARS - 18 штук), это и новые бомбы-ракеты с дальностью 150 км и т.д.
Разумеется, эффект был бы сильнее, если бы об этих поставках мы узнали только сегодня и обо всех сразу. Но каждая страна (а точнее – ее политики) стремятся теперь наперегонки более выпукло продемонстрировать именно свои заслуги перед Украиной и поэтому бегут вперёд паровоза.
А с другой, Шольц в этой гонке вдруг оказался явным аутсайдером. Он по неизвестным причинам тянет с разрешением по Leopard-2 и выглядит теперь белой вороной в общем хоре остальных украинских союзников.
Мне, разумеется, неизвестны причины задержки с разрешением на поставку немецких танков Украине. Здесь можно строить какие угодно теории от обычной фирменной трусости Олафа Шольца, до связей нового министра обороны Бориса Писториуса со своим земляком и "молочным братом" Герхардом Шредером (и дальше свою фантазию можно уже не ограничивать).
Но я по-прежнему убежден, что это решение все равно будет принято и на сроках готовящегося весеннего наступления ВСУ не скажется. Сейчас, на мой взгляд, важнее сосредоточится на подготовке к постепенно начинающемся российскому наступлению, а не на анализе причин такого странного поведения немецкого канцлера.
В Германии он за это еще своё получит и в бундестаге, и от своих коллег по правящей коалиции, и от оппозиции, и от простых граждан. Сегодня по телевизору каждый второй и опрашиваемых на улице немцев говорил, что их канцлер "наложил в штаны".
В любом случае Германия уже анонсировала новый пакет военной помощи Украине в 1 млрд евро, и это не может не радовать. В конец концов новые Geprd и Marder, IRIS и прочие изделия немецкого ВПК тоже не помешают Украине в борьбе с врагом.
Все аналитики сходятся на том, что сейчас начался решающий момент войны и от того, устоит ли Украина перед этим новым российским наступлением, зависит весь дальнейший ход войны. Если не устоит – то сами знаете что… А вот если устоит….
Большинство экспертов считает, что на третье наступление у Путина уже не хватит ресурсов. И если в солдаты Путин еще может забрить русских мужичков силой, а вооружить их можно одними калашами без патронов и то, через одного, то вот с верой в возможность выиграть эту войну в третий раз (после двух поражений) будет непросто.
И в данном случае речь уже идёт не о вере народа. Ею Путин давно уже не интересуется. Я в данном случае говорю о вере в победу его офицеров и генералов и, даже, его, Путина, ближайшего окружения.
Я не уверен, что эта вера сейчас-то есть, а вот после безуспешного второго наступления ее не будет и подавно. А без это веры победить невозможно…
И вот тогда по этой деморализованной, завязшей в бесплодных атаках, обескровленной армии и ударят ВСУ. Аккурат весной. Вряд ли она устоит. Ведь не устояла же она в аналогичных условиях осенью прошлого года под Харьковом.
Так что дело наше правое. Враг будет разбит. Победа будет за нами.
Слава Украине!