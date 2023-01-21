Закончился триста тридцать первый день войны. Похоже, что ожидаемое российское наступление начинается. Во всяком случае, появился новый участок активных боевых действий – Запорожское направление.

Видео дня

Россияне начали наступление в направлении Орехово и Гуляйполя. Пока ничего страшного не случилось и ВСУ удаётся их сдерживать. Но, тем не менее, какое-то продвижение там есть.

Вокруг Бахмута идёт страшный, непрерывный бой и обе стороны несут большие потери. Также россияне активизировались в районе Авдеевки и в других местах в районе Донецка.

В любом случае можно констатировать, что агрессор активизировался, вне зависимости от того, началось ли "то самое" наступление, которого все ждут или это что-то другое.

Раммштайн-8 закончился двусмысленно. С одной стороны совершенно очевиден резкий рост объёмов и качества поставляемого Украине оружия, а с другой – того решения, которого все ждали: разрешения от Германии на поставку в Украину танков Leopard-2, так и не случилось.

Возможно, пиар эффект от этого Рамштайна оказался смазан потому, что во-первых, многие решения, которые там были приняты, были анонсированы заранее и не стали приятным сюрпризом для всех, кто желает победы Украине, а во-вторых, потому, что в массовом сознании поставки в Украину Leopard-2 стали Idee fix.

Мне кажется, что некое "разочарование" от результатов этого Раммштайна не вполне справедливо. Действительно, за последние пару недель нас перекормили новостями о все новых и новых решениях западных партнёров. Это и новые системы ПВО, и бронетранспортёры, и БМП, новые поставки РСЗО (одних новых HIMARS - 18 штук), это и новые бомбы-ракеты с дальностью 150 км и т.д.

Разумеется, эффект был бы сильнее, если бы об этих поставках мы узнали только сегодня и обо всех сразу. Но каждая страна (а точнее – ее политики) стремятся теперь наперегонки более выпукло продемонстрировать именно свои заслуги перед Украиной и поэтому бегут вперёд паровоза.

А с другой, Шольц в этой гонке вдруг оказался явным аутсайдером. Он по неизвестным причинам тянет с разрешением по Leopard-2 и выглядит теперь белой вороной в общем хоре остальных украинских союзников.

Мне, разумеется, неизвестны причины задержки с разрешением на поставку немецких танков Украине. Здесь можно строить какие угодно теории от обычной фирменной трусости Олафа Шольца, до связей нового министра обороны Бориса Писториуса со своим земляком и "молочным братом" Герхардом Шредером (и дальше свою фантазию можно уже не ограничивать).

Но я по-прежнему убежден, что это решение все равно будет принято и на сроках готовящегося весеннего наступления ВСУ не скажется. Сейчас, на мой взгляд, важнее сосредоточится на подготовке к постепенно начинающемся российскому наступлению, а не на анализе причин такого странного поведения немецкого канцлера.

В Германии он за это еще своё получит и в бундестаге, и от своих коллег по правящей коалиции, и от оппозиции, и от простых граждан. Сегодня по телевизору каждый второй и опрашиваемых на улице немцев говорил, что их канцлер "наложил в штаны".

В любом случае Германия уже анонсировала новый пакет военной помощи Украине в 1 млрд евро, и это не может не радовать. В конец концов новые Geprd и Marder, IRIS и прочие изделия немецкого ВПК тоже не помешают Украине в борьбе с врагом.

Все аналитики сходятся на том, что сейчас начался решающий момент войны и от того, устоит ли Украина перед этим новым российским наступлением, зависит весь дальнейший ход войны. Если не устоит – то сами знаете что… А вот если устоит….

Большинство экспертов считает, что на третье наступление у Путина уже не хватит ресурсов. И если в солдаты Путин еще может забрить русских мужичков силой, а вооружить их можно одними калашами без патронов и то, через одного, то вот с верой в возможность выиграть эту войну в третий раз (после двух поражений) будет непросто.

И в данном случае речь уже идёт не о вере народа. Ею Путин давно уже не интересуется. Я в данном случае говорю о вере в победу его офицеров и генералов и, даже, его, Путина, ближайшего окружения.

Я не уверен, что эта вера сейчас-то есть, а вот после безуспешного второго наступления ее не будет и подавно. А без это веры победить невозможно…

И вот тогда по этой деморализованной, завязшей в бесплодных атаках, обескровленной армии и ударят ВСУ. Аккурат весной. Вряд ли она устоит. Ведь не устояла же она в аналогичных условиях осенью прошлого года под Харьковом.

Так что дело наше правое. Враг будет разбит. Победа будет за нами.

Слава Украине!