Над Херсонщиной, вероятно, сбили российский Су-35 за 1 млрд рублей: всплыли красноречивые детали

Мониторинговые каналы вечером воскресенья, 21 мая, сообщили, что украинские воины якобы сбили в Херсонской области самолет Су-35 вражеской армии РФ. Самолет стоимостью 1 млрд рублей, по предварительным данным, упал в Черное море.

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Это якобы случилось недалеко от Железного Порта. Как пишут каналы, перед этим истребитель врага совершил пуски КАБ в сторону Херсона.

Информацию сначала подтвердил начальник пресс-службы Сил обороны Херсона Дмитрий Плетенчук на своей странице в Facebook. Однако позже свой пост он удалил.

"Зрелище со сбитым аналоговнетным Су-35 было невероятным. ПВО – Сила! Вечер стал более интересным", – написал он.

В то же время на сбитие российского истребителя над Черным морем намекнул глава Общественного совета при Одесской областной военной администрации Сергей Братчук на своем канале в Telegram.

"Шойгу и Герасимов ищут пилота из Су-35! Звонят в Воздушное командование "Юг"!" – написал он.

В Международном разведывательном сообществе InformNapalm обратили внимание на то, что только за час до того, как появились сообщения о сбитии истребителя оккупантов, российские пропагандистские каналы в Telegram хвастались, что войска РФ наносят авиаудары по Херсонщине с Су-34 и Су-35 при поддержке своих БПЛА "Орион".

"А уже через полчаса украинские милитари паблики начали сообщать о сбитии российского Су-35 над Херсонщиной", – говорится в сообщении.

Как сообщал OBOZREVATEL, 13 мая в городе Клинцы Брянской области РФ военный вертолет Ми-8 упал на частный дом. Также "жесткую посадку" совершил истребитель Су-34 и Су-35. В России констатировали гибель 9 членов экипажа уничтоженных военных воздушных судов.

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