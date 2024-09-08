'Надо максимально укрепить позиции Украины': Зеленский рассказал о новых договоренностях относительно дронов, ракет, ПВО и формулы мира

Президент Украины Владимир Зеленский подвел итоги недели – она принесла нашей стране новые договоренности о снарядах, финансах для производства оружия, дронов и ракет. Неизменным приоритетом для нас остается усиление системы ПВО.

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Также Украина продолжает на всех уровнях убеждать партнеров в дальнобойности. Об этом Зеленский сказал в традиционном вечернем обращении к украинцам в воскресенье, 8 сентября.

"Россия может уклоняться от поисков мира ровно настолько, насколько мир уклоняется от сильных решений ради поражения для России. Дальнобойность – одно из таких ключевых, стратегических решений. Я благодарю всех в мире, кто помогает нам приближать эти безусловно необходимые шаги партнеров", – заявил он.

Гарант поблагодарил за объявленные шаги на "Рамштайне" и за другую помощь, согласованную на этой неделе, Германию, США, Великобританию, Канаду, Испанию, Нидерланды, Швецию, Норвегию, Румынию, Литву и Латвию.

По словам Зеленского, Украина уже сегодня начала работать над тем, чтобы реализовать все договоренности с партнерами. Они были достигнуты на заседании "Рамштайна", встречах в Германии и Италии. Отдельно министр обороны Украины и наши военные работали во Франции, Великобритании и Германии. Также состоялся разговор с министром обороны Соединенных Штатов Ллойдом Остином. Важные переговоры были с канцлером Олафом Шольцом и главой правительства Италии Джорджей Мелони.

"Главное для нас сейчас, в начале осени – максимально укрепить позиции Украины, украинцев, защиту наших городов и сел от российского террора и, конечно, – больше возможностей нашим воинам на фронте. Это и Покровск, Торецк, Кураховское направление и другие точки самого большого сосредоточения российских сил. Я благодарю каждую бригаду, каждое подразделения, которые действительно стойко держат позиции", – сказал президент.

Как сообщал OBOZ.UA, Владимир Зеленский на заседании "Рамштайна" заявил, что РФ за неделю использовала против Украины 800 управляемых авиабомб. Он подчеркнул, что остановить страну-террориста можно лишь нанося удары по российским военным аэродромам, базам и логистике, а для этого необходимо, чтобы западные партнеры сняли установленные ограничения.

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