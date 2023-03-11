''Надо прекращать'': террорист Гиркин заскулил из-за провалов оккупантов на фронте и заявил, что ''ситуация может выйти из-под контроля''. Видео

Экс-главарь так называемой "ДНР", террорист и международный преступник Игорь Гиркин заявил, что российская армия в войне против Украины полностью провалила свою зимнюю кампанию. Он признал, что прорвать фронт на Донбассе захватчикам не удалось.

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Соответствующее видео появилось в Telegram. Гиркин также признал, что захватчики страдают от снарядного голода и вскоре ситуация и вовсе может выйти из-под контроля (чтобы просмотреть видео, доскролльте до конца страницы).

"Зимняя кампания завершена. Что можно сказать по ее итогам? К сожалению, необходимо сделать вывод о том, что она завершилась неудачно для ВС РФ… Ход мы сделали, ход оказался неудачным. И следующий ход за противником… Пока наши части брали одну линию обороны, противник успевал построить две новые в тылу… Прорвать фронт на Донбассе или хотя бы вытеснить противника с Донбасса не удалось", – сказал Гиркин.

Террорист добавил, что армия РФ страдает от снарядного голода. Поэтому, как утверждает, она не может действовать по широкой линии фронта. Теперь российские оккупанты вынуждены уменьшить свои амбиции до нескольких участков, а также отсутствие высокоточной артиллерии, которая есть в наличии у ВСУ.

"Ничего подобного в системах HIMARS у российских вооруженных сил как не было, так и нет. Кремлевским старцам надо понять, что эта война не завершится никаким договорняком и компромиссом… Самая наша главная задача на эту весну – отразить их удар, к которому они активно готовятся и накачивают военную технику… Если мы его опять пропустим, как пропустили операцию в Харькове, боюсь, ситуация может окончательно выйти из-под контроля: как военная, так и военно-политическая", – сказал Гиркин.

В целом, террорист уверен, что такими темпами РФ ничего не светит. Поэтому, как выход, считает, что нужно "громить Украину" на других участках фронта.

Кроме того, Гиркин прогнозирует новое наступление ВСУ и говорит, что оно может закончиться катастрофой для оккупантов, приводя в пример наступление ВС РФ осенью прошлого года на Харьков.

Как сообщал OBOZREVATEL, Гиркин озвучил негативные прогнозы для российской армии. Он заявил, что для наступления России осталось всего 2-3 недели – далее воевать уже будет нечем.