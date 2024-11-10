'Надо сосредоточиться на победе в войне': в Белом доме сделали заявление о членстве Украины в НАТО

Членство в НАТО будет в будущем Украины, но для администрации американского президента Джо Байдена приглашение страны в Альянс не в приоритете. Сейчас Вашингтон хочет увеличить помощь Киеву и убедиться, что у Сил обороны есть все, что нужно на поле боя.

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Позицию нынешней власти США объяснил координатор по стратегическим коммуникациям Совета нацбезопасности Джон Кирби в интервью телемарафону. По его мнению, Белый дом всегда был предельно четким.

"Президент Байден дал понять, что членство в НАТО будет в украинском будущем. В этом нет никаких сомнений. Мы будем работать с Украиной на ее пути, но самый первый приоритет – уверенность, что Украина сможет выиграть эту войну", – сказал Кирби.

Он акцентировал на военной помощи, которую ВСУ получили от Америки. Также Вашингтон и Киев работают над долговременными двусторонними соглашениями по безопасности, чтобы улучшить украинский ОПК и убедиться, что страна будет получать нужное оружие, даже когда война закончится.

"Ведь независимо от того, как это произойдет, у Украины все равно будет длинная граница с Россией с потенциалом агрессии у последней. Киев должен быть уверен, что защитит себя и граждан", – пояснил он.

Также Штаты помогают Украине в плане реформ, "которые нужны любому кандидату в НАТО".

"На сегодняшний день я не могу сказать больше. Мы должны сосредоточиться на том, чтобы помочь Украине победить на поле боя", – резюмировал Кирби.

Как сообщал OBOZ.UA, 10 ноября советник по национальной безопасности Джейк Салливан заявил, что Джо Байден будет убеждать Конгресс и администрацию будущего президента США Дональда Трампа в необходимости поддержки Украины. Эту тему он затронет 13-го числа, когда республиканец по приглашению Байдена посетит Овальный кабинет.

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