Наемники ЧВК 'Вагнер' пытались прорвать оборону под Бахмутом, но получили мощный отпор: озвучены потери врага

Накануне, 17 февраля, оккупанты частной военной компании "Вагнера" вновь пытались штурмовать позиции Сил обороны под Бахмутом Донецкой области. Вместо этого они понесли значительные потери – четверо уничтоженных оккупантов, семеро раненых, один попал в плен к нашим защитникам.

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Об этом сообщается на Facebook силового ведомства. Здесь же опубликовали кадры взятого в плен бывшего заключенного, который решил "заслужить" амнистию путем убийства мирных украинцев.

Вагнеровцы рассчитывали на эффект неожиданности, но силовики Госпогранслужбы вовремя выявили маневр врага. Они оказали мощный отпор неприятелю, теперь "элитное" подразделение "Вагнера" будет долго залечивать раны.

Напомним, что потери российской армии в Украине, по данным мировых разведок, за последние две недели стали крупнейшими с начала полномасштабного вторжения.

Как сообщал OBOZREVATEL, рядом с Бахмутом боевики "Вагнера" записали видеообращение, в котором они заявляют о сотнях трупов и острой нехватке вооружения и боеприпасов.

Украинские снайперы подтвердили, что эффективно расстреливают живую силу врага. Однако сами захватчики при этом демонстрируют потрясающее безразличие к судьбе своих раненых товарищей: они не пытаются ни вытащить их из-под линии огня, ни оказать медицинскую помощь.

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