Наев: на сегодняшний день ни одного подразделения ЧВК 'Вагнер' на территории Беларуси нет

На территории Беларуси пока не зафиксированы подразделения ЧВК "Вагнер". Командующий Объединенными силами генерал-лейтенант Сергей Наев заявил, что военное командование Украины сразу узнает, если боевики приедут в РБ.

Видео дня

Об этом он рассказал в комментарии "Укринформу". "Но мы осознаем дальнейшее развитие ситуации, и наши разведывательные органы работают над получением информации об этом. Если это произойдет, военное командование будет знать об этом", – сказал Наев.

Он отметил, что в случае появления наемников "Вагнера" в Беларуси рассматривается несколько сценариев действий, и в каждом из них Вооруженные силы Украины будут принимать меры по противодействию. Сейчас подготавливают соответствующие силы для этого.

Командующий также добавил, что украинская разведка, партнеры Украины внимательно следят за ситуацией в Беларуси, в том числе за возможным перемещением российского ядерного оружия.

Как сообщал OBOZREVATEL:

– ранее самопровозглашенный президент Беларуси Александр Лукашенко попытался объяснить, зачем ему понадобились наемники ЧВК "Вагнер" на белорусской земле. По словам диктатора, у командиров частной армии белорусские войска "будут перенимать опыт" ;

– британский отставной генерал Ричард Даннат выразил мнение, что владелец ЧВК "Вагнер" Евгений Пригожин, находясь в Беларуси, может представлять угрозу для Украины. Возможно, "повар Путина" будет готовить нападение своих наемников на Киев с территории РБ.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале Obozrevatel и в Viber. Не ведитесь на фейки!