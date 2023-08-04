Открытое нападение на страны НАТО маловероятно, провокации – вполне реальны, – Наев об угрозе из Беларуси

Во время работы в частях и соединениях Северной операционной зоны командующий Объединенными силами ВСУ генерал-лейтенант Сергей Наев посетил позиции одного из пограничных подразделений, проверил состояние и условия несения службы, обсудил с командным составом обстановку на участке государственной границы и вопросы взаимодействия подразделений силовых ведомств, входящих в состав Сил обороны.

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Командующий вручил знаки отличия "За службу и доблесть" четырем пограничникам, которые, находясь в составе пограничного наряда, на линии государственной границы с Россией обнаружили вражескую ДРГ, вступили в огневой контакт и заставили врагов отступить.

"Здесь, на Черниговском направлении вы остановили диверсионную разведывательную группу Российской Федерации. Нанесли врагу огневое поражение и заставили его отступить с территории Украины. Вы действовали совершенно правильно, выполнили свою обязанность, сохранили государственную границу неприкосновенной и не допустили ее пересечение враждебными силами", – подчеркнул генерал-лейтенант Сергей Наев.

Пограничники, в те сутки входившие в состав наряда, имеют опыт ведения боевых действий еще с 2014 года, являются опытными профессионалами и действовали четко и хладнокровно.

"В целом в июле этого года на Черниговском и Сумском направлениях сорвано четыре попытки ДРГ противника проникнуть на территорию Украины", – подчеркнул генерал-лейтенант Сергей Наев.

Находясь на Черниговщине, генерал-лейтенант Сергей Наев ответил на вопрос OBOZREVATEL о наборе наемников в ЧВК "Вагнер" для вероятных нападений на Польшу и страны Балтии.

"По состоянию на сегодняшний день окончательный статус и перспективы ЧВК "Вагнер" в российской архитектуре безопасности не определены. Однако российские власти взяли под контроль вербовочные центры ЧВК, которые функционировали в большинстве регионов РФ, переориентировали их на отбор кандидатов для прохождения службы именно в регулярных подразделениях РФ. Скрытый набор наемников в ЧВК "Вагнер" для вероятных действий на территории Польши и стран Балтии нельзя исключать. Нам известны случаи о наличии у военных формирований ЧВК бывших военнослужащих Беларуси, участвовавших в боевых действиях на территории Украины. Именно эти военнослужащие могут налаживать коммуникации с местным населением Беларуси и пропагандировать вступить в ЧВК. Фактические результаты их работы пока не просматриваются. Массовый приток новых наемников и достижение ими высокой мотивации маловероятно", – отметил генерал-лейтенант Сергей Наев.

По словам командующего, учитывая, что Россия так и не достигла стратегических целей, не исключается поиск новых возможностей искусственной дестабилизации обстановки на восточном фланге НАТО, в частности на границах с Польшей, Литвой и Латвией. Главной целью таких действий может быть отвлечение внимания от Украины.

"Пока нет достоверной информации о планах наемников ЧВК против наших стран-партнеров. Но перечень факторов, дестабилизирующих обстановку в Восточной Европе постоянно растет. Основными из них являются: присутствие российских войск и ЧВК на территории Беларуси, реальная подготовка инфраструктуры и возможное размещение тактических ядерных боеприпасов и носителей к ним. Наиболее вероятным вариантом применения ЧВК следует считать проведение провокаций и диверсий с целью расшатывания общественно-политической обстановки на территории приграничных районов", – подчеркнул генерал-лейтенант Сергей Наев.

По его словам, польская сторона уже не раз разоблачала деятельность российской агентурной сети и предупреждала проведение терактов на критических объектах инфраструктуры.

"В то же время, по нашим оценкам, действия противника на польско-литовском направлении будут носить преимущественно сковывающий и отвлекающий характер, главным направлением активных боевых и специальных действий, по нашему мнению, будет оставаться украинское", – отметил генерал-лейтенант Сергей Наев.

Вместе с тем командующий отметил, что мероприятия, к которым присоединяются члены террористической ЧВК "Вагнер", имеют целью психологическое давление на Европу, а в первую очередь на население стран Балтии и Польши.

"Открытое нападение членов вышеуказанной террористической организации на страны НАТО маловероятно. А вот к провокациям на границах и проведению каких-либо диверсий могут прибегнуть. Наша разведка внимательно отслеживает все перемещения и действия террористов на территории Беларуси, анализирует их и информирует разведку партнеров из Республики Польши и стран Балтии", – подчеркнул генерал-лейтенант Сергей Наев.