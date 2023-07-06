Наев проинспектировал украинско-беларускую границу и рассказал о работе контрразведки. Видео

Командующий Объединенными силами Вооруженных сил Украины Сергей Наев проинспектировал границу с Беларусью на Волыни. Он заявил, что все патрули полиции и подразделения контрразведки переведены на усиленный режим боевого дежурства, также увеличено количество пеших и мобильных групп патрулирования.

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Соответствующее видео было опубликовано 5 июля в Telegram-канале Наева. "Продолжается работа на границе с Беларусью", – говорится в сообщении (чтобы посмотреть ролик, доскролльте новость до конца).

По словам командующего Объединенными силами, уже утвержден очередной план учений в приграничных районах. По всей линии границы укреплены те районы, где, хотя минимальная, но все же существовала угроза проникновения противника.

Кроме того, Украина тесно сотрудничает с Польшей, которая из-за угрозы провокаций увеличила численность правоохранителей на границе с Беларусью, рассказал Сергей Наев.

"Каждая западная страна должна понимать, что между мирной жизнью и войной стоит именно Украина. Нам нужно только оружие, воевать мы умеем. Слава Украине! Вместе победим", – заявил командующий и добавил, что гордится каждым украинским воином, вставшим на защиту мира.

По словам журналиста Романа Бочкалы, Наев, в частности, посетил Доманово – единственный пункт пропуска в Волынской области, который осуществляет пропуск граждан Украины только на вход из регионов боевых действий или других территорий.

"За сутки государственную границу здесь пересекает от 5 до 35 украинцев. В основном – пожилые граждане, женщины и дети. Люди с оккупированных территорий Харьковской, Донецкой и Луганской областей, Запорожья. Они делают очень большой круг, чтобы попасть из Украины в Украину через Россию, Беларусь и страны Прибалтики. Такой маршрут может длиться до десяти дней, но люди преодолевают его, чтобы сбежать от оккупации и жить в мирной стране", – рассказал Сергей Наев.

Кроме того, командующий ОС провел совместное совещание с руководящим составом Волынской ОВА, ОКП ОСУВ "Север", ОУВ "Волынь" и органов управления других составляющих Сил обороны, сообщил офицер ВСУ, блогер Сергей Нещадим.

Главной темой была оценка ситуации на границе с Беларусью и возможные действия врага, социально-экономическая ситуация в регионе и пути укрепления Северного направления.

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