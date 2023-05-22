Наев рассказал, сколько военных РФ находится вблизи границ Украины, и оценил угрозу

На сегодняшний день на территории России и Беларуси не отмечается формирование наземных ударных группировок врага. В общей сложности на территории Брянской, Курской и Белгородской областей РФ, а также в южной части Беларуси сосредоточены около 18 тыс. военных.

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По словам командующего Объединенными силами ВСУ, генерал-лейтенанта Сергея Наева, противник привлекает эти группировки для прикрытия государственной границы. Об этом он рассказал в интервью "Укринформу".

Наев также отметил, что на беларуских аэродромах продолжают дислоцироваться самолеты российской оккупационной армии. Их задача заключается в выполнении задач по ведению разведки и демонстрации готовности применения на украинском направлении.

"Что касается российского контингента Региональной группировки войск на территории Беларуси, то его основная часть после подготовки перемещена в Ростовскую область и уже ведет боевые действия на востоке нашего государства, в Донецкой области", – отметил Наев.

По словам генерал-лейтенанта Наева, после первых поражений РФ в начале полномасштабного вторжения Беларусь ограничила свое сотрудничество с Москвой. Сейчас совместная работа этих двух стран заключается в поставках вооружения и боеприпасов. Также Беларусь предоставляет России свои полигоны для подготовки мобилизованных оккупантов.

В настоящее время на территории Беларуси все еще остается 13 российских самолетов: Су-34 – 8 единиц, Су-30СМ – 3 единицы, Су-24МР – 2 единицы. Наев отметил, что там сосредоточено 12 вертолетов Ми-8, Ми-24, а также Ми-28Н воздушно-космических сил РФ.

Напомним, украинские военнослужащие продолжают контролировать ситуацию на границе с Беларусью. На сегодняшний день в соседней стране не выявлено вражеской группировки, которая могла бы совершить прорыв государственной границы.

Ранее сообщалось, что в Беларуси строят укрепление у границы с Украиной. Там установили "зубы дракона". Защитные сооружения появились возле Гомеля. Это в 20 км от границы с нашей страной.

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