Нагрузка на пределе выносливости: в ВСУ показали тренировки 128-й горно-штурмовой бригады. Видео

Бойцы Вооруженных сил Украины каждый день улучшают свои навыки для уничтожения российских оккупантов. Это тяжелая нагрузка – на пределы выносливости. И доказательством является видео с тренировки 128-й горно-штурмовой Закарпатской бригады.

Видео дня

Соответствующий ролик появился в Telegram. На нем показаны усилия, которые защитники прилаживают для того, чтобы Украина была свободной и независимой (чтобы просмотреть видео, доскролльте до конца страницы).

"Жесткие тренировки в зоне боевых действий в условиях, максимально приближенных к боевым. Физические нагрузки на грани выносливости организма, помощь раненому товарищу, моральная поддержка собратья в бою, взаимовыручка и чувство локтя – все это специальная полоса препятствий, обустроенная 128-й отдельной горно-штурмовой Закарпатской бригадой", – сказано в сообщении.

В подписи к видео указано, что награда за выносливость – берет горного штурмовика.

Бойцы проходят различные тренировки – в окопах, с канатом, тащат брусья, стреляют по мишеням и в итоге, стоят в строя, получая свою награду.

Как сообщал OBOZREVATEL, украинские защитники каждый день уничтожают врага в лице страны-агрессора России. Армия РФ понесла значительные потери на Сватовском направлении в Луганской области. Оттуда вывезли 20 грузовиков раненых оккупантов.

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