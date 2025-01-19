Наказали за правду: боец ГУР рассказал о встрече с пророссийским Стивеном Сигалом в плену в Еленовке

Военнослужащий Международного легиона Главного управления разведки Андрей "Тритя" рассказал о встрече с американским актером-путинистом Стивеном Сигалом в оккупированной Еленовке на Донетчине. Произошло это уже после российского теракта в бараке, где военные преступники держали украинских пленных.

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За разговор с пророссийским американцем защитника Украины забрали на дисциплинарный изолятор. Историей он поделился в интервью "Суспільне Чернігів".

"После теракта приехала, как нам сказали, международная делегация, среди которой был Стивен Сигал. Он представился волонтером, представителем международного сообщества, которое будет способствовать нашему скорейшему возвращению в Украину", – вспомнил воин.

Однако, по словам военного, риторика Сигала была ощутимо пропагандистской. Он отметил, что хорошо владеет английским, поэтому вышел пообщаться с ним один на один, без переводчика.

"Он спросил: хочу ли я вернуться домой. И также спросил, что я думаю об "украинском" теракте. Я сказал, что считаю, что это была не украинская ракета, а заранее заложенная бомба. И за это меня потом забрали на ДИЗО, как наказание. Отбили тогда ноги и били по туловищу. Сильно", – подчеркнул "Тритя".

Говоря о самом теракте, защитник добавил, что в бараке, где произошел взрыв, только завершили ремонт, после чего оккупанты переселили туда пленных.

"Как-то наугад набирали людей из разных бараков, но, в принципе, преимущественно азовцев, насколько я понимаю сейчас. И только их туда заселили, на следующий день – взрыв. И все указывает на то, что это была заранее заложенная бомба. У меня там погибли два очень хороших друга", – сказал военный.

Он родом из Чернигова. В начале полномасштабной войны был в составе первого десанта, летевшего в частично оккупированный Мариуполь в марте 2022 года для усиления обороны города и "Азовстали". В российской неволе защитник провел почти 2,5 года. Это было выживание в информационном вакууме и постоянных пытках в российских бараках. Однако после реабилитации воин планирует возвращаться на службу.

Как сообщал OBOZ.UA, голливудский актер и режиссер Стивен Сигал, активно поддерживающий террористический режим российского диктатора и получивший российское гражданство, выпустил так называемый документальный фильм, где рассказал о письме, которое прислал Путину в начале полномасштабной войны РФ против Украины. Он заявил, что готов отдать за международного военного преступника свою жизнь.

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