"Нам нужно больше ПВО": Умеров раскрыл планы России по увеличению атак на Украину

Секретарь СНБО Рустем Умеров заявил, что Украина нуждается в большем количестве средств противовоздушной обороны на фоне активизации воздушных атак со стороны России. По его словам, РФ может увеличить количество ежедневных воздушных ударов до тысячи.

В интервью CNN Умеров подчеркнул, что Россия усилила комбинированные атаки с использованием крылатых, баллистических ракет и дронов-камикадзе. Он поблагодарил США за военную помощь, а европейских союзников — за ее финансирование.

"Нам нужно больше средств противовоздушной обороны, нам нужно финансирование дронов-перехватчиков. Но Россия пытается увеличить количество атак до тысячи в день. Поэтому, по моему мнению, до конца года они (россияне – ред.) будут расширять их. И это показывает, что Россия не имеет большого намерения закончить эту войну" — заявил Умеров.

Он подчеркнул, что несмотря на масштабные атаки, с 2014 года РФ не достигла стратегических целей:

"Мы стабилизировали ситуацию. Наша стратегия заключается в том, чтобы не дать им (российским войскам – ред.) возможности маневрировать".

Умеров также отметил, что Украине удалось стабилизировать фронт и восстановить оборонно-промышленную базу, внедрив современные военные технологии. В то же время он призвал партнеров ограничить финансовые ресурсы России, в частности от энергоресурсов, из-за усиления санкций.

"Мы внедрили беспилотники, средства радиоэлектронной борьбы, роботизированные системы, и наши военные технологии развиваются, наши возможности намного превышают наши финансовые возможности",— сообщил чиновник.

Напомним, в ночь на 19 сентября страна-террорист РФ атаковала Киев дронами-камикадзе. По данным мэра столицы Виталия Кличко, было зафиксировано падение и взрыв БпЛА в Соломенском районе. Из-за ночного обстрела в Киеве возможны перебои с оплатой картой и валидацией билетов в скоростном трамвае и фуникулере.

Также OBOZ.UA сообщал, что 12 сентября президент Владимир Зеленский провел заседание Ставки верховного главнокомандующего, на которой рассматривался вопрос обеспечения Украины средствами ПВО и поставки ракет к ним. Глава государства дал задание быстрее договариваться с партнерами, чтобы лучше защищать важные объекты.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и в Viber. Не ведитесь на фейки!