Написали заявления об отказе: на Закарпатье двое мужчин уклонились от мобилизации и получили приговоры суда

Двух жителей Тячевщины приговорили к трем годам тюрьмы за уклонение от мобилизации во время военного положения. В Терцентре комплектования и социальной поддержки оба написали заявления об отказе от прохождения военной службы.

Один объяснял это проблемами со здоровьем, другой – страхом за свою жизнь и тем, что самостоятельно заботится о детях. О решении суда сообщила Закарпатская областная прокуратура.

Речь идет о двух случаях, когда жители Тячевского района прибыли в ТЦК, но отказались от дальнейшей отправки для прохождения службы. Они написали об этом заявления. Прокурор в суде доказал, что обвиняемые предварительно прошли необходимый медосмотр и были признаны пригодными к службе в ВСУ.

В то же время один из мужчин – 40-летний житель Буштина – настаивал, что на самом деле имеет проблемы со здоровьем, а потому не может быть мобилизованным. Выводы нескольких обследований врачами в Тячеве и Ужгороде, подтверждающих его пригодность, он назвал ненадлежащими.

Другой закарпатец – 37-летний житель Бедевли – отказ идти в войско мотивировал страхом за свою жизнь, а также тем, что самостоятельно удерживает двух несовершеннолетних дочерей. Последнее утверждение опровергли в сельсовете: согласно его данным, девочки последние три года три года в доме отца не проживают.

При публичном обвинении Тячевской окружной прокуратуры обоих жителей района приговорили к трем годам лишения свободы за уклонение от призыва на военную службу во время мобилизации (ст. 336 УК Украины).

Пока оба приговора еще не вступили в законную силу, у уклонистов есть время на апелляционное обжалование. В случае подачи апелляционной жалобы судебное решение, если оно не отменено, вступает в законную силу после принятия решения судом апелляционной инстанции (ст. 532 УПК РФ).

Как сообщал OBOZ.UA, житель Тернопольской области тоже получил три года за решеткой за уклонение от мобилизации. Он говорил, что морально не готов к прохождению службы и не готов убивать, а также не умеет пользоваться оружием.

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