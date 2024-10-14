Нардеп рассказал, сколько украинцев не обновили свои данные в ТЦК

В 2024 году более шести миллионов военнообязанных в Украине не выполнили свою обязанность по обновлению данных в территориальных центрах комплектования (ТЦК). А мобилизационные рейды ТЦК связаны с обращениями боевых командиров, нуждающихся в пополнении своих подразделений.

Об этом в эфире Радио Свобода сообщил народный депутат Александр Федиенко, член комитета Верховной Рады по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки. Он акцентировал, что многие граждане, согласно Конституции, обязаны защищать страну, но игнорируют требования закона об обновлении своих данных.

"У нас более 6 млн военнообязанных не приходят, не обновляют свои данные. Им лучше платить штрафы, прятаться, пока их жизнь, их семьи, дети, семьи защищают другие ребята. Какой еще нужно принять закон для того, чтобы стимулировать эти 6 млн. прийти согласно действующему законодательству стать на учет, обновить свои данные", – сказал нардеп.

Невыполнение этой обязанности в течение 60 дней без уважительных причин является административным правонарушением и может привести к штрафу от 17 до 25,5 тысячи гривен.

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Федиенко также увязал мобилизационные рейды ТЦК с потребностями боевых командиров, которые обращаются за пополнением своих подразделений. Он призвал Министерство обороны и Генеральный штаб активнее информировать гражданских военнообязанных о ситуации на фронте.

"У нас есть проблема, что нет, возможно, кем пополнять военные формирования. Ребята третий год на войне, они тоже хотят сходить на концерт "Океана Эльзы", пойти в ресторан", – заявил он.

По мнению нардепа, большинство боевых командиров уже обращалось в ТЦК с просьбой о пополнении, но ответа не последовало. Это, по словам Федиенко, и послужило причиной активизации работы центров комплектования и социальной поддержки, напоминающих, что каждый военнообязанный гражданин обязан стать на военный учет.

"Поэтому произошла такая история, что центры комплектования и социальной поддержки, я так понимаю, таким образом, в рамках действующего законодательства напомнили, что в обязательном порядке каждый военнообязанный гражданин Украины должен стать на военный учет, потому что это уже не право, а долг", – добавил он.

Напомним, ранее в СМИ появилась информация, что вечером 11 октября сотрудники столичного ТЦК устроили рейд возле Дворца спорта, где проходил концерт группы "Океан Эльзы". Согласно сообщениям, некоторых мужчин задерживали и сажали в полицейские авто: это касалось тех, у кого были выявлены проблемы с документами, и тех, кто отказывался показывать документы по требованию правоохранителей.

Сообщалось также, что задержанные отпускались после вручения повестки.

Аналогичные рейды в тот вечер состоялись и в ряде других городов Украины.

Впоследствии случившееся высказался фронтмен "Океана Эльзы" Святослав Вакарчук. Он дал понять, что комментировать появление ТЦК и полиции под Дворцом спорта у него нет желания и заявил, что этот комментарий медиа будет первым и последним.