"Нас на смерть отправляли": пленный оккупант пожаловался, что командование РФ угрожало ему ликвидацией, когда просил сбросить воды. Видео
Российский оккупант Артем Ульянов, который приехал из Краснодара убивать украинцев, пожаловался на скотское отношение своего командования. По словам военного преступника, командиры угрожали ему убийством за то, что он просил сбросить с дрона воды.
Захватчик выдал, что вместо воды ему обещали скинуть гранаты. Об этом сообщает проект "Хочу найти".
Российский оккупант – пушечное мясо
По словам военнопленного, несмотря на то что ему всего 20 лет, он уже насмотрелся на ужасы войны и больше не хочет умирать за больные амбиции кремлевского диктатора Путина.
Оккупант Артем Ульянов воевал на Покровском направлении, пока не попал в плен к украинским военнослужащим. Россиянин рассказал, что в своей воинской части видел раненых, которых снова отправляют воевать. При чем командование РФ бросает в мясорубку даже тех оккупантов, которые уже лишились ноги или руки.
"Только в одной посадке под Покровском было почти 50 тел наших солдат. А сколько таких посадок. Просил командира сбросить с дрона воду, а в ответ мне угрожали "обнулением". Приходилось ходить по мусоркам и собирать воду", – жалуется оккупант.
Проект "Хочу найти" сообщил, что военнопленный Ульянов Артем Дмитриевич родом из города Краснодар, воевал в составе 110-й отдельной мотострелковой бригады ВС РФ. Попал в плен в сентябре 2025 года в районе Покровска, Донецкой области.
Ульянов находится в Украине в статусе военнопленного. Его близкие обратились в проект "Хочу найти", получили подтверждение факта плена и добиваются его возвращения домой.
Напомним, что плен для россиян действительно является единственной счастливой судьбой. Например, недавно на Лиманском направлении бойцы 63-й ОМБ обезвредили сразу 65 российских военных захватчиков, и только четырем удалось остаться в живых и сдаться в плен.
Как сообщал OBOZ.UA, РФ в Украине ежедневно теряет не менее 1000-1100 солдат. Если принимать во внимание именно убитых, то потери в войсках России в шесть раз больше, чем у Украины.
