''Нас просто погнали на танки!'': оккупанты из русского штурмового отряда пожаловались на огромные потери. Видео

Российские оккупанты массово жалуются на огромные потери российской армии на фронте. Захватчики страдают от непрофессионального поведения командования – с них требуют деньги и не выпускают с горячих точек.

Видео дня

Видео с обращением российских солдат. Военнослужащие заявили, что в ходе операции погибло 56 человек (чтобы посмотреть видео, доскролльте новость до конца).

"Рядом с нами сейчас находятся остатки отряда "Шторм" 5 бригады 1 корпуса 8 армии. Штатная численность была 161 человек", – рассказал один из оккупантов.

Командир отряда "Шторм" Николай Дикий также показался на видео и рассказал о масштабных потерях армии РФ.

"В ходе штурма достаточно трудно было вести наступление на данном участке, поскольку у противника пристрелянные все точки. Но наши решение приняло отправить нас туда – нас просто погнали на танки. Мы сидели под открытым огнем артиллерии 14 суток", – сообщил он.

Как рассказал оккупант, их отряд понес огромные потери: 34 человека – 300-х, 22 человека – 200-х. Командир роты также погиб.

"Было принято решение идти до штаба армии, где мы узнали, что для нас планируется эвакуацию. Но замкомандира бригады Иванов Игорь Владимирович всячески пытается скрыть свои пробелы в плане отдачи преступных приказов – нас не выпускали с позиций. Нам не дают выйти вообще никуда – нас угрожают уничтожить. Нам грозит огромная опасность", – добавил он.

Также майор Николай Раков пожаловался, что не видел своего руководства.

Он заметил, что командование совершало денежные поборы. А если кто-то отказывался платить, им угрожали отправить на горячие точки. Раненых людей из госпиталя выписывали через 3 дня.

Как сообщал OBOZREVATEL, украинские защитники продолжают уничтожать живую силу и технику врага. Так, бойцы ВСУ отправили "на концерт Кобзона" российских оккупантов.