Заявление Марии Захаровой о разрушении Киевской ГЭС и Каневского водохранилища это непросто про шантаж.

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Разумеется, первая мысль, которая приходит на ум – оккупанты готовятся к масштабному удару по этим объектам и заранее пытаются снять с себя вину за содеянное преступление такими заявлениями. Но мы живём не в средние века, чтобы такой примитив сработал и при совершении подобных ударов, никто бы не подумал на россию.

Пытаются ли они запугать нас? Да. Но зачем и почему?

В россии прекрасно понимают своё патовое положение и именно поэтому через все возможные ей ресурсы, от говорящих голов уровня ЛОМ, до продажных политиков уровня "Орбан", навязывают в информационном пространстве нарратив про мирные переговоры и "прекращение огня".

В свою очередь, россия воздействует на усиление этого мнение исключительно ультимативными методами.

В мае, за месяц до начала саммита мира в Швейцарии россия начинает наступление в Харьковской области, пытаясь всех запугать тем, что у неё достаточно сил, чтобы продолжать оккупацию новых территорий Украины и открытие новых фронтов, а потому, остановите это пока у вас ещё есть такая возможность, но исключительно на условиях Москвы. В результате, россия сама же себя загнала в ловушку на севере Харьковщины и показала ровным счётом обратный результат.

В июле, накануне юбилейного саммита НАТО россия наносит террористический ракетный удар по Украине и избирает для себя приоритетом уничтожение гражданских целей. Удар по детской больнице Охматдет в Киеве это ничто иное, как прямая угроза – договаривайтесь, или мы будем продолжать убивать ваших детей. Но этот шантаж получил жесткое осуждение международного сообщества и только говорящие головы умственное развитие которые не выше уровня улитки, за соответствующее финансовое поощрение ретранслировали нарратив о необходимости мириться.

Теперь же нас пытаются запугать масштабными катастрофами на ГЭС… которые совершить россии не по силам, но через свою уверенную риторику террорист, пытается склонить нас своему умиротворению, но, как и всегда, на его же условиях.

Всё это происходит потому, что россия в патовой ситуации. Я уже неоднократно подчёркивал, что 2024-й год – критический для российского ВПК. Склады и центры хранения с российской техникой практически полностью опустошены. Компенсировать потери техники ежемесячно в том объёме, в котором есть потребность, будем скоро нечем. Чрезмерный людской ресурс не даёт качественного эффекта. Эффективность наступательных действий, при максимальной интенсификации – низкая.

Если сопоставить события в зоне боевых действий и степень активизации российских угроз с намёком на мирные переговоры и прекращение огня, то они напрямую связаны друг с другом.

Как и было ранее сказано, крыса, загнанная в угол будет неистово атаковать, и пытаться укусить как можно больнее. В данном случае, в роли крысы выступила Мария Захарова. Но, попытка тщетная – кубло будем добивать.