Российский солдат пожаловался по телефону на военное командование. Руководство не отпускает бойцов армии РФ в отпуск.

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Об этом сообщило Главное управление разведки Украины. Телефонный разговор был перехвачен.

"Как это бл*дство за*бало. Все уже на гране срыва", – сообщил российский солдат по телефону.

Оккупант отметил, что руководство не выполняет никаких своих обещаний относительно отпусков, ведь очередей тут нет.

"Нас всех бросили, мне здесь еще год тусоваться. Ну, как человека можно бросить без каких-либо определенных сроков вообще?", – возмущался захватчик в телефон.

По их личной очереди этот солдат 10 в очереди на отпуск – это значит, что ждать ей примерно год.

"За каждое военное преступление, совершенное против Украины, будет справедливое возмездие", – подытожили украинские разведчики.

Как сообщал OBOZREVATEL на полигонах в РФ, где проходят подготовку мобилизованные россияне, царит повальное пьянство. Те призывники, которые приходят в сознание, массово отказываются ехать на фронт в Украину.