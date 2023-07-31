Население России все больше испытывает влияние войны с Украиной: разведка Британии указала на переломный момент

Российские власти уже неспособны оградить собственное население от влияния войны с Украиной. Переломным моментом в этом контексте стали атаки дронов на Москву и ускорение призыва в российскую армию.

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Об этом сообщила разведка Минобороны Британии. На данный момент для власти страны-террориста приоритетной задачей является внесение изменений в законодательство, которые позволят быстрее призывать больше мужчин в армию.

С этой целью еще в середине июля нелегитимная Госдума РФ повысила максимальный призывной возраст с 27 до 30 лет, а минимальный оставила на уровне 18 лет.

И, как отмечают в британской разведке, хотя призывники пока не принимают участие в боевых действиях в Украине, они освобождают профессиональных и мобилизованных солдат от других обязанностей внутри России.

А 24 июля кремлевский диктатор Владимир Путин подписал указ, который постепенно повышает максимальный возраст для тех, кто подлежит призыву в качестве резервистов: теперь старшие офицеры могут быть мобилизованы до 70 лет.

В разведке Британии отметили, что осенью 2022 года резервисты вошли в число "частично мобилизованных", поэтому и сейчас они могут обеспечить более быстрое увеличение количества людей для участия в войне в Украине.

"Увеличение вероятности вовлечения в боевые действия, атаки беспилотников на Москву, чрезвычайный уровень внутренних репрессий и недавний мятеж "Вагнера" подчеркивают неспособность российского государства защитить население от войны", – подчеркнули в ведомстве.

Напомним, ночью воскресенья, 30 июля, Москву якобы атаковали три "украинских беспилотника", один из которых российская противовоздушная оборона "уничтожила". Остальные два были "подавлены" и они "потерпели крушение" на территории бизнес-центра "Москва-Сити", где вспыхнул пожар и был поврежден ряд этажей.

Яркий момент падения БПЛА на "Москва-Сити" попал на видео. Также в сети показали кадры последствий атаки дронов на российскую столицу.

Как сообщал OBOZREVATEL, жители страны-агрессора России ответили присущей им "гуманностью" на новую атаку дронов в Москве. После взрывов ночью 30 июля, повредивших одну из башен столичного бизнес-центра "Москва-Сити", они потребовали ответа – конечно же, Киеву.

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