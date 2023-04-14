'Население Украины – миллиард людей': пленный оккупант поразил своими 'знаниями'. Видео

Российские военные преступники из рядов оккупационного войска РФ продолжают доказывать, что они шли в Украину убивать ее народ по приказу своего диктатора. Соглашаясь за деньги принять участие в путинской "спецоперации" по "денацификации", им было все равно, какие на самом деле и сколько людей проживает в соседней стране.

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Так, один из оккупантов заявил о миллиарде всех украинцев, поэтому был очень удивлен, что 40-миллионная Украина дает такой отпор 140-миллионной РФ. Умом россиянин "сверкнул" на добровольном интервью журналисту Дмитрию Карпенко, вышедшему на YouTube-канале Volodymyr Zolkin (чтобы просмотреть видео, доскролльте новость до конца).

В частности, у очередного российского ваньки с украинской фамилией Приходько, поинтересовались, осознает ли он, на кого напала российская армия и какое население Украины.

"Думаю, пожалуй, миллиард есть", – достаточно уверенно заявил оккупант.

Увидев недоумение журналиста, он попытался посчитать иначе. Прикинув, что временно оккупированный Донецк является городом-миллионником, выразил уверенность, что население всей Украины составляет "порядка 500 миллионов".

Более того, россиянин оцепенел даже от вопроса, сколько тогда людей проживает в его родной стране-агрессоре. Чтобы облегчить ему задачу, Дмитрий Карпенко даже показал государства на карте мира, чтобы тот понимал масштабы.

"В десятки раз больше! 140 млн? Ааа..." – удивился захватчик, однако не смог осознать, как огромная Россия проигрывает в войне "маленькой" Украине с населением менее 40 млн человек, поскольку многие уехали из страны.

Из интервью известно, что этот "умный" 39-летний оккупант Иван Приходько ехал убивать "миллиард украинцев" из самого города Саянск Иркутской области РФ, а это почти 5,5 тыс. км, к примеру, от Донецка. В путинскую армию простой слесарь-монтажник попал по мобилизации в конце сентября 2022 года. Вояку с плохим зрением без прохождения медкомиссии поставили страшным стрелком. На фронт оккупант попал перед Новым годом в составе мотострелкового батальона, сформированного на базе 1439 полка (в/ч 95380), а 1 апреля оказался в плену. Полное интервью с ним смотрите по ссылке.

Как сообщал OBOZREVATEL, страна-агрессор РФ настолько истощила ресурсы своих войск, что начала отправлять на войну с Украиной всех подряд. Пленный оккупант рассказал, что его отправили на фронт, несмотря на проблемы с психикой.

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