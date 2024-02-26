'Наша работа придает безопасности на десятилетие вперед': Зеленский принял участие в мероприятиях с партнерами Украины. Видео

В понедельник, 26 февраля, президент Украины Владимир Зеленский принял участие в работе специального саммита в Париже. Мероприятие прошло по инициативе Эммануэля Макрона.

Об этом сообщил украинский лидер в традиционном обращении, подводя итоги дня. Главная тематика саммита – усиление Украины в Европе.

"Все, что мы делаем вместе для защиты от России, добавляет нашим народам реальной безопасности на десятилетие вперед. Потому что каждое из российских потерь и каждое их поражение приучает и государство-террористу, и любому другому противнику Европы к тому, что агрессия результатов не дает и не может дать. Сотрудничество и решительность – это два ответа, которые следует всем дать на вопрос об окончании войны и приближении мира", – отметил в своей речи президент.

Также Зеленский рассказал, что сегодня переданы сертификаты на квартиры еще 30 семьям украинских Героев. Он поблагодарил каждую семью наших воинов за то, что они дали Украине такую защиту, такую смелость и силу. Кроме того, подводя итоги понедельника, президент отметил плодотворный разговор с премьер-министром Болгарии во время визита. На встрече было обсуждено увеличение оборонного сотрудничества, совместные производства, в том числе в оборонной сфере.

"Также – политическое взаимодействие. Впереди еще больше экономической работы наших стран: расширение торговли, расширение нашей инфраструктуры и логистической силы. Спасибо Болгарии за максимальный прагматизм", – отметил президент.

Отдельно Владимир Зеленский вспомнил о событиях 14-го года, когда в эти же дни происходила оккупация Крыма и определялась, какова будет дальнейшая судьба международной безопасности, международных отношений.

"Все началось именно там. Российский реваншизм, эта российская война. И именно там, в Крыму, российское зло должно потерпеть ключевое поражение. Мы уже достигли значительных результатов в Черном море. Работаем для того, чтобы добиться необходимых результатов в небе и на земле в Крыма. И я благодарен всем партнерам, которые помогают", – подчеркнул президент.

В конце своей речи Владимир Зеленский традиционно поблагодарил всех, кто работает ради нашей страны и тех, кто сражается ради Украины.

В понедельник, 26 февраля, президент анонсировал запуск программы "Купи украинское", а также платформу "Сделано в Украине" и соответствующую торговую марку. Предполагается, что граждане нашего государства смогут получать кэшбек за покупку некоторых видов отечественной продукции и услуг. Компенсация будет поступать на специальную карту.

Как сообщал OBOZ.UA, ранее в Украине запустили новый механизм коммуникации с предпринимателями – Всеукраинскую экономическую платформу. На ней будет представлено все сообщество украинского бизнеса, заявлял Зеленский.

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