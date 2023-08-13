Наша война создает риски: Климкин объяснил мотив стран, предлагающих мирные переговоры с Кремлем

Страны, выступающие с теми или иными инициативами по поводу мирных переговоров между Украиной и государством-агрессором Россией, преследуют собственные цели. Деоккупация Украины не входит в сферу их интересов – их больше беспокоит то, что война создает определенные риски для них.

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В частности, речь идет о отражающемся на других странах санкционном давлении на Россию и о новой модели безопасности Европы, которая коснется многих. Такое мнение в эксклюзивном интервью OBOZREVATEL высказал министр иностранных дел Украины в 2014-2019 годах Павел Климкин.

В частности, комментируя "миротворческое" предложение президента Объединенных Арабских Эмиратов, дипломат отметил: "Ими движет мотивация – устранить риски, которые создает наша война для мировых рынков. Это касается нефтяных рынков, конечно, обхода санкций, а также самого санкционного режима".

Дипломат объяснил, какую выгоду от этой войны имеют ОАЭ. "Через Эмираты идет целый поток подсанкционных товаров. Им это неприятно. Их пытались ограничить, но они об этом вслух не говорят. Выходит, что они нарушители. Они хотели бы вернуться к другой логике и одновременно иметь все те деньги, которые идут в Дубай , в Абу-Даби, поскольку российским деньгам особенно некуда идти, кроме этих пунктов".

Климкин добавил: "миротворческие" инициативы могут быть связаны с намерением "использовать ситуацию, когда и в западном, и в незападном мире есть признаки привычки и усталости от этой войны".

"Они надеются, что эмоция начнет меняться, что интересы начнут доминировать и становиться более выразительными. Что изменится отношение, что будет сгенерировано совместное давление и на нас, и на Россию для того, чтобы выбрать какую-либо опцию для контактов. Я действительно не вижу такой опции. Я не вижу ни в украинском обществе, ни среди наших друзей желания и даже понимания начинать какую-либо форму прямых контактов с Россией", – подытожил дипломат.

Как писал OBOZREVATEL, в последние месяцы главами отдельных государств был озвучен ряд "миротворческих" инициатив. Они тем или иным способом призывали Украину и Россию сесть за стол переговоров. Впрочем, глава украинского государства Владимир Зеленский не раз объяснял, в чем состоит главное условие для начала таких переговоров: полный вывод российских оккупационных войск с территории Украины.