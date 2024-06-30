'Наша задача – оборона': в ГПСУ отреагировали на истерику Беларуси по поводу границы

Украина продолжит укреплять свои оборонные возможности у границы с Беларусью, несмотря на упреки со стороны Минска. Направление Беларуси будет оставаться угрожающим, пока Беларусь находится под влиянием РФ.

Видео дня

Об этом сообщил спикер Госпогранслужбы Украины Андрей Демченко. Он отметил, что Минск уже неделю жалуется на то, что "Украина усиливается" и "несет угрозу", забывая при этом, что именно Беларусь предоставила свою территорию России для полномасштабной агрессии против Украины.

Демченко подчеркнул, что Украина продолжит наращивать оборону, поскольку она защищается.

"Поэтому направление Беларуси для нас будет оставаться угрожающим пока Беларусь будет оставаться в орбите влияния РФ. И мы продолжим наращивать наши оборонные способности. врагам, которые попытаются зайти на нашу территорию", – сказал он.

Демченко считает, что заявления белорусской стороны являются манипуляциями и информационными вбросами, направленными на переложение ответственности на Украину.

"Потом они будут снова рассказывать "откуда готовилось наступление", будут рисовать карты, демонстрировать это все. Наша задача – оборона и не допустить вторжения на нашу территорию, даже если Беларусь продолжит поддерживать Россию и попытается более масштабно, возможно, применять свои силы против нашей страны", – добавил он.

Следует отметить, что в подконтрольной РФ армии Беларуси заявили, что Украина якобы стягивает к границе на Житомирщине войска и военную технику, а в минно-взрывных заграждениях якобы проделала проходы для диверсионно-разведывательных групп (ДРГ). Там пригрозили "блокировать и уничтожать "ДРГ" в случае обнаружения" и обвинили Запад в "разрешении горячего конфликта".

Как сообщал OBOZ.UA, по данным белорусских СМИ, Минск может формировать новую военную бригаду, вооруженную российскими "Искандерами". Об этом может свидетельствовать, что в Осиповичах Могилевской области строят два новых ангара, похожие на укрытие для этих ракетных комплексов.

Как отмечает историк и дипломат Александр Левченко, белорусский диктатор Лукашенко пытается демонстрировать силу и возможность нападения на Украину. Его пропаганда пытается продвигать образ "мощных" ВС Беларуси, которые якобы готовы воевать почти со всем восточным флангом НАТО и пробиваться через Сувальский коридор.