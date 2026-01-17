'Наша защита должна стать значительно сильнее': Зеленский анонсировал кадровые решения для укрепления ПВО

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что система противовоздушной обороны нуждается в усилении и структурных изменениях. По его словам, после детального анализа действий России и эффективности украинской ПВО будут приняты необходимые решения, в том числе и кадровые.

В вечернем обращении глава государства сообщил, что обсудил с министром обороны вопросы функционирования ПВО, а также проверку обстоятельств и последствий каждой воздушной атаки со стороны России. Информацию обнародовал Офис президента Украины в Telegram-канале.

"Все действия врага должны анализироваться до мельчайших деталей, чтобы повысить эффективность противодействия. Президент подчеркнул, что речь идет не только об оценке результатов работы ПВО, но и об изменениях в самой системе защиты неба. Он подчеркнул, что государство должно реагировать быстрее и жестче на вызовы, которые создают массированные ракетные и дроновые удары", – заявил президент.

Зеленский отметил, что принятые решения будут направлены на системное усиление обороны и повышение ответственности за результаты. Среди прочего, речь идет о кадровых изменениях, которые должны обеспечить эффективное управление и координацию в сфере противовоздушной обороны.

Он заверил, что работа над усилением защиты украинского неба уже продолжается, а необходимые шаги будут реализованы в ближайшее время. По словам президента, цель этих решений – сделать ПВО более устойчивой к новым угрозам и минимизировать последствия российских атак для гражданского населения и инфраструктуры.

Ранее OBOZ.UA сообщал, что энергетический "Рамштайн" является площадкой для договоренностей о непрерывном обеспечении Украины средствами противовоздушной обороны (ПВО). При этом вопрос защиты энергетики не ограничивается только системами Patriot.

