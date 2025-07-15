"Наши F-16 нужно сначала модернизировать": эксперт указал на нюанс с ракетами JASSM, которые Украина может получить от США
Дальнобойным средством вооружения, которое обещали предоставить Украине США, могут быть крылатые ракеты JASSM. Однако для того, чтобы иметь возможность их применять, необходима модернизация украинских самолетов F-16. Тогда прилеты крылатых ракет в Московскую область стали бы большим психологическим давлением на Россию.
Об этом рассказал эксперт по вопросам авиации Анатолий Храпчинский в эфире телеканала "КИЕВ24" 15 июля. "США пообещали нам предоставить какое-то дальнобойное средство вооружения и то, что некоторая пресса предположила, что это ракета JASSM, то это вполне вероятно, потому что о ней очень давно говорят", – сказал он.
Храпчинский добавил, что истребитель F-16 может нести эту ракету, однако полностью применять возможности этой ракеты могут самолеты от версии Block 40 и выше.
"Если говорить об украинских самолетах F-16, то немного ниже модификация у нас на вооружении, и поэтому, например, для того, чтобы установить и использовать эту ракету, нам нужно будет модернизировать наши самолеты, потому что наших возможностей на этих F-16 недостаточно", – пояснил эксперт.
По его словам, так же Украина не имеет платформы для применения крылатых ракет TAURUS, которые в перспективе может предоставить Германия.
"Безусловно, если США предоставят нам возможность поднять модификацию, а точнее, не то что модификацию поднимать, а доработать некоторую авионику, тогда мы сможем использовать эти ракеты. 450 кг (масса боевой части JASSM. – Ред.). и здесь я бы, пожалуй, брал бы не названия городов, а военных объектов. Это аэродромы вроде Миллерово (Ростовская область РФ. – Ред.), – сказал эксперт.
Храпчинский указал, что около 60 пусковых установок ОТРК "Искандер" постоянно находится на дежурстве вдоль границ Украины.
"Эти пусковые установки где-то хранятся, когда они не работают по Украине. Поэтому здесь важно выискивать такие места и работать именно по этим установкам, потому что, давайте вспомним, у России всего около 150 пусковых установок для ОТРК "Искандер". Поэтому здесь, в принципе, 60, которые стоят на дежурстве вдоль границ Украины, потеря такого количества приведет к колоссальным последствиям для РФ", – добавил он.
Безусловно, продолжил эксперт, необходимо говорить о возможности ударов по военным производственным мощностям РФ.
Это, в частности авиастроительное предприятие в Таганроге ОАО "Таганрогский авиационный научно-технический комплекс имени Г. М. Бериева", по которому Силы обороны Украины уже наносили удары американскими баллистическими ракетами ATACMS.
Таких военных объектов в РФ достаточно, большое их количество размещается в Московской области, отметил Храпчинский.
"И если в Московскую область будут долетать крылатые или любые ракеты с полезной нагрузкой около 450 кг, это будет сильнейшее психологическое давление на Россию", – считает он.
Что известно о ракетах JASSM
AGM-158 JASSM – высокоточная крылатая ракета класса "воздух – поверхность", разработанная американской корпорацией Lockheed Martin.
Предназначена для поражения важных, высокозащищенных стационарных целей и подвижных целей в любых метеоусловиях и в любое время суток, с дистанций вне зоны действия ПВО противника.
JASSM создана с использованием технологий малой радиолокационной заметности. На ней установлен турбореактивный двигатель.
Уитарная проникающая боевая часть J-1000 имеет массу около 450 кг.
Производственная стоимость ракеты: 0,7 млн долларов, общая стоимость программы: 3 млрд долларов.
По состоянию на 2024 год изготовлено 6529 ракет JASSM.
Как сообщал OBOZ.UA, по данным СМИ, президент США Дональд Трамп рассматривает возможность передачи Украине ракет JASSM. Их планируют интегрировать с украинским флотом истребителей F-16. Также рассматривалась поставка других дальнобойных ракет для ударов вглубь РФ.
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