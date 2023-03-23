Наши защитники делают все, чтобы оккупант знал: террор мы не простим и не забудем, – Зеленский о поездке на Херсонщину

23 марта Владимир Зеленский посетил Херсонскую область. Там президент вручил государственные награды воинам, участвующим в обороне Херсонской области.

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Об этом заявил глава государства во время вечернего обращения 23 марта. Он также отметил, что каждый украинский солдат ежедневно показывает свою силу, чтобы оккупанты понимали, что Украина не простит террора (чтобы смотреть видео, доскролльте новость до конца).

"Вернулся из Херсона – мой день был посвящен прежде всего этой нашей области. Ситуация безопасности: наши ответы на вражеские обстрелы Херсонщины, контрбатарейная борьба и все остальное, что делают наши воины, чтобы оккупант знал, что террор мы не простим и не забудем", – отметил президент.

Также Зеленский добавил, что российские обстрелы Херсонской области не прекращаются ни на день.

"Сегодня российская армия снова била по Херсонщине, ударила по Бериславу – по местной администрации, по домам, по музею... Даже исторический музей в Бериславе для России – это почему-то угроза... Абсолютно безумное государство, просто государство-террорист, которое мы обезвредим!", – отметил он.

Также глава государства отметил, что он провел совещание о социальной и оборонной ситуации Херсонской области.

"Провел в Херсоне длительное совещание со всеми отвечающими за область: за оборону, за социальную ситуацию. Отдельно и внимательно рассмотрели энергетическую ситуацию, вопрос обновления. На свободной территории Херсонщины более 50 деревень почти полностью разрушены оккупантом. Иногда более 90% зданий в селах разбиты. Но даже в такие села люди возвращаются, и это доказательство того, что жизнь все равно побеждает", – сообщил он.

Зеленский рассказал, что сегодня он отметил героическую деятельность бойцов наградами.

"Имел честь вручить сегодня государственные награды нашим воинам, отличившимся в обороне Херсонской области и всей Украины", – сказал президент.

Он поблагодарил партнеров за помощь, особенно отметив поддержку Финляндии.

Кроме того, Зеленский выделил и вопрос открытия представительства в Украине Международного уголовного суда.

"Сегодня есть результат, ради которого работали уже определенное время. Подписано соглашение об открытии представительства в Украине Международного уголовного суда. Этот шаг позволит международной юстиции стать более активной в расследовании преступлений российских военных на нашей украинской земле. Благодарю всю команду МУС, Офис генерального прокурора, наших партнеров, всех, кто помогает работе международной юстиции – расследованию российских преступлений против Украины и украинцев", – отметил он.

Как сообщал OBOZREVATEL, президент Украины Владимир Зеленский вручил государственные награды воинам, участвующим в обороне Херсонской области. Глава государства поблагодарил военных за защиту страны от российских оккупантов.