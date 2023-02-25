''Настоящее варварство'': в Херсоне в результате вражеских обстрелов сгорел детский сад. Фото и видео

Накануне, 24 февраля, российская армия вновь обстреляла артиллерией Херсон. В этот раз прилеты пришлись на детский садик, который занялся пламенем и лишь счастливое совпадение помогло избежать жертв среди малышей и персонала.

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В момент новой атаки в дошкольном учреждении никого не было. Об этом сообщила пресс-служба ГСЧС на Facebook (чтобы посмотреть видео, доскролльте страницу до конца).

"В момент когда бригада спасателей тушила пожар, оккупанты вновь начали обстреливать район, где расположен детсад. К счастью, также обошлось без жертв", – указано в сообщении.

Поскольку пожар был действительно серьезный, на месте работали 13 человек личного состава и три единицы техники. Ликвидировать бедствие удалось лишь спустя несколько часов усердной работы.

Как сообщал OBOZREVATEL, президент Зеленский охарактеризовал граждан России, которые поддерживают удары оккупационных войск по гражданскому населению. По словам главы государства, радость от гибели мирных украинцев – это колоссальная трагедия.

"К сожалению они не слышат. Это стена, а то что после смерти наших людей они аплодируют, вместо того чтобы плакать, это, конечно, колоссальная трагедия", – ответил гарант на соответствующий вопрос журналиста.