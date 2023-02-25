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"Настоящее варварство": в Херсоне в результате вражеских обстрелов сгорел детский сад. Фото и видео

Екатерина Белоброва
War
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'Настоящее варварство': в Херсоне в результате вражеских обстрелов сгорел детский сад. Фото и видео

Накануне, 24 февраля, российская армия вновь обстреляла артиллерией Херсон. В этот раз прилеты пришлись на детский садик, который занялся пламенем и лишь счастливое совпадение помогло избежать жертв среди малышей и персонала.

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В момент новой атаки в дошкольном учреждении никого не было. Об этом сообщила пресс-служба ГСЧС на Facebook (чтобы посмотреть видео, доскролльте страницу до конца).

"В момент когда бригада спасателей тушила пожар, оккупанты вновь начали обстреливать район, где расположен детсад. К счастью, также обошлось без жертв",  – указано в сообщении.

''Настоящее варварство'': в Херсоне в результате вражеских обстрелов сгорел детский сад. Фото и видео
''Настоящее варварство'': в Херсоне в результате вражеских обстрелов сгорел детский сад. Фото и видео
''Настоящее варварство'': в Херсоне в результате вражеских обстрелов сгорел детский сад. Фото и видео

Поскольку пожар был действительно серьезный, на месте работали 13 человек личного состава и три единицы техники. Ликвидировать бедствие удалось лишь спустя несколько часов усердной работы.

''Настоящее варварство'': в Херсоне в результате вражеских обстрелов сгорел детский сад. Фото и видео
''Настоящее варварство'': в Херсоне в результате вражеских обстрелов сгорел детский сад. Фото и видео

Как сообщал OBOZREVATEL, президент Зеленский охарактеризовал граждан России, которые поддерживают удары оккупационных войск по гражданскому населению. По словам главы государства, радость от гибели мирных украинцев – это колоссальная трагедия.

"К сожалению они не слышат. Это стена, а то что после смерти наших людей они аплодируют, вместо того чтобы плакать, это, конечно, колоссальная трагедия", – ответил гарант на соответствующий вопрос журналиста.

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