Настоящие рекордсмены: названы самые быстрые военные вертолеты в истории

Военные вертолеты давно перестали быть лишь средством транспортировки – они стали символом скорости, маневренности и технологического прорыва. От классических вертолетов до гибридных конвертопланов, эти машины устанавливают рекорды, которые кажутся фантастикой.

Их скорость позволяет молниеносно разворачивать войска, наносить точные удары или эвакуировать раненых в самых сложных условиях. Каждая модель в этом списке – это вершина инженерии, сочетающая мощность, инновации и боевую эффективность. Узнайте, как эти рекорды влияют на современные военные операции.

Boeing CH-47F Chinook

Максимальная скорость: 315 км/ч

CH-47F Chinook от Boeing – официальный обладатель рекорда Гиннеса как самый быстрый военный вертолет. Благодаря двум роторам, работающим в тандеме, он обходится без хвостового винта, что добавляет скорости и подъемной силы. Эта машина способна перевозить до 55 бойцов или более 10 тонн груза, оставаясь незаменимой в глобальных операциях уже более 60 лет.

Bell Boeing V-22 Osprey

Максимальная скорость: 509 км/ч

V-22 Osprey – это не просто вертолет, а конвертоплан, сочетающий вертикальный взлет со скоростью турбопропа. С показателем 509 км/ч он остается самым быстрым роторным аппаратом в военном арсенале США. Используется морской пехотой, ВВС и ВМС для сверхбыстрого десантирования войск и техники на большие расстояния.

Westland Lynx

Максимальная скорость: 400,9 км/ч

Британский Westland Lynx в 1986 году зафиксировал мировой рекорд скорости для вертолетов – 400,9 км/ч. Созданный для морских и наземных операций, он сочетал универсальность и скорость. Хотя его заменил NH90, Lynx до сих пор считается легендой британской авиации.

Sikorsky X2

Максимальная скорость: 460 км/ч

Экспериментальный Sikorsky X2 достиг 460 км/ч благодаря соосным роторам и толкающему винту, минимизирующему сопротивление. Хотя серийно не производился, он стал основой для S-97 Raider – скоростного разведывательного вертолета будущего.

Ми-35М

Максимальная скорость: 310 км/ч

Модернизированный Ми-35М – эволюция легендарного Ми-24 Hind. Со скоростью 310 км/ч он сочетает функции ударного вертолета и десантного транспорта для 8 бойцов. Тяжелое вооружение и два двигателя делают его универсальным для штурмовых миссий.

Boeing AH-64E Apache

Максимальная скорость: 293 км/ч

AH-64E Apache Guardian – эталон современного ударного вертолета. Оснащен ракетами Hellfire, передовой авионикой и скоростью 293 км/ч, он обеспечивает высокоточные удары. На вооружении США, Великобритании, Индии и других стран.

AW109 LUH

Максимальная скорость: 282 км/ч

Легкий AW109 от Leonardo развивает 282 км/ч и отличается маневренностью благодаря двум двигателям Turbomeca. Используется армиями ЮАР, Малайзии и других стран для патрулирования, транспортировки и спасательных операций.

Ми-26 Halo

Максимальная скорость: 295 км/ч

Ми-26 – самый большой серийный вертолет мира, способный поднимать 20 тонн при скорости 295 км/ч. С 1970-х годов он перевозит тяжелую технику и спасает в зонах бедствий. Несмотря на габариты, его скорость впечатляет в логистических операциях.

