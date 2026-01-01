Настоящие герои боев за Купянск – те, кто прорвал российскую кил-зону и выбил врага с северных окраин. Главным героем разгрома российского ротного района обороны и освобождения села Радьковка стал вот этот воин – младший лейтенант 13-й бригады "Хартия" Андрей Ищенко, позывной "Гром".

Далее текст на языке оригинала.

Перші дві спроби атакувати росіян були відбиті – ворог вів щильне спостереження та ураження дронами, здавалось, до об'єкту атаки – великого лісового масиву, просто неможливо дійти. І тоді Андрей Ищенко, який брав участь у десятках штурмів за часи війни, і був тільки призначений на посаду заступника командира батальйону, сказав, що він сам поведе штурмові групи і виконає завдання, щоб зберегти темп операції та не дати ворогу можливості посилити оборону.

Штурмових груп було дві – одна з колумбійців, інша з бразильців. І спочатку "Гром" заскочив у ліс з колумбійцями, і чистив бліндаж за бліндажем п'ять діб поспіль, а потім колумбійці виснажились, він дав команду на відхід, а сам залишився у лісі разом з одним українцем – лейтенантом Назаренко. І потім у ліс зайшла група бразильців, і "Гром" ще п'ять діб чистив бліндажі у другій половині лісу. Вони воювали трофейною зброєю, контакти були на відстані до 2-3 метрів. І молодший лейтенант Іщенко повністю зачистив увесь ліс, уся російська піхота була знищена.

"Гром" отримав поранення під час боів у лісі, і вже після виконання завдання був важко поранений ударом дрона.

Справжній герой, який на війні пройшов шлях від солдата до заступника комбата, і проявив екстраординарні лідерські якості та бойові результати. Для мене за честь бути знайомим з "Громом" з травня 2024-го року, з боїв за Харків. Впевнений, що саме такі люди визначають боєздатність сил оборони, мають бути взірцем та варті найвищих нагород України.