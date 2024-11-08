Настоящий ночной ужас для оккупантов: подразделения ВСУ получат 40 гексакоптеров 'Вампир' от Порошенко

Украинские военные на фронте получат 40 гексакоптеров "Вампир" на 34 миллиона гривен. Их лично доставит на фронт Петр Порошенко. Эти дроны – настоящий ночной ужас для российских оккупантов.

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Об этом сообщает пресс-служба "Европейской солидарности".

Ударные беспилотники украинского производства способны переносить 15 кг боезаряда или другого груза, подниматься до 400 метров в высоту и иметь дальность полета до 10 км. Могут нести и сбрасывать разные типы снарядов – термобарические, кумулятивные, осколочно-фугасные, что позволяет эффективно поражать разные типы целей, в том числе танки и другую бронетехнику.

Все "Вампиры" оснащены тепловизионными камерами, поэтому часто используются ночью. Военные рассказывают, что "Вампиры" в отличие от большинства других беспилотников более устойчивы к вражеской РЭБу и возвращаются домой.

"Их боятся. Они быстрые. Охотятся ночью. Это – "Вампиры". Они помогают нам уничтожать россиян. Пусть враг знает: уже совсем скоро это оружие будет на фронте в руках лучших пилотов", – сказал Порошенко.

Кроме боевого применения, "Вампиров" часто используют как курьеров – они доставляют передовым подразделениям продукты и воду в труднодоступные места. Стоимость этой партии гексакоптеров – 34 миллиона гривен.

"На каждого российского упыря найдется украинский Vampire. А в нашем случае – таких целых 40 штук уйдут на фронт. Так и работаем – вплоть до нашей Победы", – подчеркивает Порошенко.