Нет. Это означает только одно – что Трамп впервые сформулировал свою позицию для переговоров в виде 30-дневного перемирия на действующей линии фронта.

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Поскольку одновременно была разблокирована военная помощь Украине от США, то уверенности, что Путин согласится с предложением Трампа, у американцев нет.

Теперь предложения Трампа должны дать оценку Путину.

Ранее Россия включила в свою территорию пять регионов Украины, и остановка боевых действий будет означать, что Россия отказывается от идеи захвата всех этих регионов.

Без такого решения и отказа РФ от планов захвата Донбасса, Запорожья и Херсона остановка боевых действий невозможна.

На мой взгляд, для того чтобы Путин согласился на перемирие, нужно остановить российскую армию на фронте, то есть доказать, что Путин не способен уничтожить Украину военными методами. А чтобы остановить фронт, нужно убивать больше оккупантов, чем Путин способен их мобилизовать - то есть уничтожать за месяц примерно 40 тысяч. При таких потерях фронт остановится и какие-либо наступления станут невыгодны для РФ. Это единственная стратегия гарантированного принуждения Путина к миру.

Поэтому если Трамп хочет, чтобы Путин одобрил его мирный план, ему нужно показать, что США готовы оказать Украине помощь в значительно большем объеме, чем раньше, чтобы не сдерживать Россию, а чтобы нанести ей серию военных поражений.

Если США и ЕС оставят военную помощь на уровне 2024-го года, и увеличат финансовую помощь для вооружения Украины современными дронами, РЭБ, РЭР и связью, Украина создаст в течение года настоящий фронт дронов и антидронов, и российская пехота будет уничтожаться в необходимом для победы количестве, а украинские потери будут из-за меньшего количества российских потерь. У нас есть для этого и обученные люди, и технологии и организационные структуры, не хватает только ресурсов для масштабирования.

Только военные поражения и потеря возможности наступать заставит Путина согласиться на мир.