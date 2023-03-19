НАТО хочет направить до 300 тысяч солдат к границе с Россией, – Politico

НАТО в ближайшие месяцы собирается направить до 300 тысяч солдат к границе с Россией. Такой шаг, призванный помешать России расширить свою войну за пределы Украины.

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Об этом сообщает Politico. Отмечается, что решение будет принято, если Альянс убедит страны-члены предоставить солдат, обучение, инфраструктуру и большое количество дорогостоящего оружия, снаряжения и боеприпасов.

При этом такая вероятность низкая, поскольку страны уже обеспокоены собственными запасами боеприпасов, а Украина остро нуждается в большем количестве снарядов и вооружений от союзников.

"Если никто не устроит обед и не скажет всем, что взять с собой, тогда все принесут картофельные чипсы, потому что картофельные чипсы дешевы и их легко достать. Нации предпочли бы привезти картофельные чипсы", – отметил бывший заместитель помощника министра обороны США по делам Европы и политики НАТО Джеймс Дж. Таунсенд-младший.

Кроме того, эксперты говорят, что это своего рода вызов, с которым НАТО сталкивалась в прошлом, и он может стать проблемой для западного Альянса из-за затяжной войны России в Украине.

В то же время, этой весной военачальники представят обновленные региональные планы обороны, призванные помочь пересмотреть защиту своих граждан. Согласно им, для обеспечения работы новой модели потребуется до 300 000 военнослужащих НАТО.

Известно, что первый эшелон, который может состоять из около 100 000 солдат, готовых к выдвижению к границе в течение 10 дней, может быть привлечен из Польши, Норвегии и стран Балтии – Эстонии, Латвии и Литвы. В него также могут входить многонациональные боевые группы, которые альянс уже создал на восточном фланге.

Второй эшелон войск будет поддерживать этих солдат, готовых к развертыванию из таких стран, как Германия, в течение 10-30 дней.

Но процесс может затянуться, потому что для этого требуется много людей, оборудования, обучения и денег. То есть, многим союзникам придется увеличить расходы на оборону – покупать больше оружия, боеприпасов и снаряжения.

Между тем генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг неоднократно заявлял, что в последние месяцы союзники активизировали работу по производству и что альянс работает над новыми требованиями к запасам боеприпасов. Но он также признал наличие проблемы.

"Текущие темпы потребления по сравнению с текущими темпами производства боеприпасов не являются устойчивыми", – заявил он.

Как сообщал OBOZREVATEL, угроза для НАТО со стороны России не исчезнет, даже если войска страны-агрессора потерпят поражение в Украине, потому что амбиции Кремля будут похожими. В Североатлантическом Альянсе считают, что Москва, вероятно, попытается восстановить и даже укрепить военный потенциал.

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