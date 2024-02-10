НАТО хочет взять на себя поставки оружия Украине, чтобы переиграть Трампа в случае его президентства – Handelsblatt

В НАТО рассматривают возможность взять на себя координацию поставок оружия Украине, которая почти два года борется с полномасштабным вторжением России. Хотя в Альянсе неоднократно повторяли, что не намерены становиться частью конфликта с РФ, но табу "пошатнулось" из-за возможного возвращения Дональда Трампа на пост главы Штатов.

Об этом говорится в материале немецкого издания Handelsblatt, журналисты которого ссылаются на на источники в дипломатических и политических кругах. Авторы пишут, что это фактически изменение курса, ведь ранее блок не вмешивался в поставки вооружения Украине и считал это вопросом двусторонних договоренностей отдельных стран НАТО с Киевом.

Руководство Североатлантического Альянса, как отмечается, хочет интегрировать формат "Рамштайн" в структуры блока. Это решение может быть стремлением обезопасить себя от возможных изменений в политике США.

Дело в том, что в НАТО опасаются, что военная помощь Киеву со стороны Вашингтона может прекратиться, если президентом станет Трамп.

"В НАТО начинается фундаментальная смена курса: западный оборонный союз готовит планы по тому, чтобы взять на себя координацию поставок вооружения в Украину", – пишут авторы..

По данным издания, разработкой плана по интеграции занимались советник Белого дома по национальной безопасности Джейк Салливан и генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг.

Как сообщал OBOZ.UA, глава Штатов Джо Байден заявил, что экс-президент Дональд Трамп звонил и "угрожал" сенаторам от Республиканской партии, чтобы они не голосовали за законопроект об американской границе, предусматривающий выделение помощи Украине и Израилю.

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